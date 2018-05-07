苹果爆料大神：iOS 13将为iPad带来许多新功能

新浪科技讯 北京时间5月7日上午消息，尽管iOS 12还没有推出，但这并没有阻止苹果公司着手其2019年的操作系统——它很有可能被称为iOS 13。我们已经听到一些关于这一全新操作系统的传言，其中包括一些令人耳目一新的全新功能。

据彭博社记者Mark Gurman的一条推文，这个将于2019年推出的操作系统将为iPad带来许多有用的新功能。这其中包括并排的分屏视图——你现在可以在Mac OS上发现这种功能——以及改进后的“文件”App，甚至Apple Pencil也得到了改进。

这条消息是有一定可信度的。Gurman此前曾报道说，苹果公司在iOS 12的推出过程中保留了一些新功能，以便于专注在iOS 12操作系统的稳定性，并将这些新功能加入到iOS 13中。而iOS 13目前的代号为Yukon。这些可能就是古尔曼的推文中所暗指的一些特征。

苹果可能会在iOS 13中引入另一项功能：跨平台应用。有传言称，苹果公司正致力于让iOS和Mac的应用程序能够借助某种方式在其他设备上运行。最新的传言称，该功能的推出时间比预期的晚了一点。

苹果想要改进“文件”App也是情有可原的。该公司在iOS 11中引入了“文件”App，之后接连更新两个版本也就不足为奇了。

即使没有iOS 13的那些主要功能，iOS 12也将是一个相当重要的版本更新。据报道，这款新的操作系统将会有一些新的功能，比如新的Anomoji，FaceTime对Animoji的支持，新的父母控制，一个可以帮助父母监控他们的孩子使用其电子设备的程度的数字健康工具，等等。

iOS 12将于6月4日在苹果的全球开发者大会上发布，同时将更新其他一些操作系统，包括Mac OS 10.14、tv OS 12和watchOS 5。当然，iOS 12在今年晚些时候才会推出，届时它将与苹果的新款iPhone一起推出。(赛文)