模式还是技术：VC投资人的创新竞争反思

本报记者 申俊涵 北京报道

导读

现在，由于移动互联网的红利减少，商业模式创新的投资机会越来越少。达晨财智总裁肖冰认为，中国有大量科技创新的空间，这也正是投资人大显身手之时，但很多投资人忽视了。

近期，以芯片行业为代表的底层技术创新，成为了投资圈反思和热议的焦点。不少投资人认为，中国在商业模式创新方面已经赶超美国，但在技术创新方面，仍然基础薄弱。

为何过去几年，O2O、共享经济等领域商业模式创新的项目大行其道，但底层技术创新的项目却不受重视？芯片等底层技术的投资难点是什么，现在是否将迎来更好的投资时机？

针对上述问题，在4月底召开的第十二届中国投资年会上，诸多知名投资人展开讨论。

模式创新赶上窗口期

金沙江创投董事总经理朱啸虎认为，十年前中国互联网公司可能是美国互联网公司的十分之一，但现在中美相同商业模式公司的比例是1：1，甚至中国公司比例更高。而且最近两年，中国在消费互联网方面还有很多创新，比如抖音、快手，但美国的消费互联网则比较沉默。

他认为，发生这种变化的原因主要有二：一是，移动互联网时代发挥了中国的人口红利优势。以前在PC时代并不是所有人都可以上网，但移动互联网时代任何人随时随地都在上网。二是，中国90后、00后年轻用户的消费意愿和能力，比十年前的80后强很多。

1999年入行的凯旋创投执行合伙人周志雄，也观察到中美风险投资的变化所在。他表示，十年前中国VC投资全都是模仿美国。到现在所有站在消费者角度、用钱砸出市场的模式，中国是领先的。

但为何在技术创新方面中国仍显不足？ 达晨财智总裁肖冰认为，其中原因在于，中国是一个后发的追赶型社会，人们的很多行为都比较短视。具体到投资行业，过去几年大量的钱投在很窄的赛道即商业模式创新中，这很吸引眼球，也取得了好的业绩。

但另一方面中国科技创新的基础非常薄弱，在大量科技创新企业需要钱的时候，投资机构忽视了那些方面的投资。大家希望迅速催肥一两年时间就能上市的企业，而忽视了很多中国目前的现状。

“我们实际上还是发展中国家，有大量科技落后的部分需要弥补。那本来是我们大显身手的时候，而我们忽视了。因为那个比较慢，需要长期的积累，我觉得这是需要反思的地方。”肖冰说。当然现在由于移动互联网的红利减少，商业模式创新的投资机会越来越少。

晨兴资本创始合伙人刘芹认为，从PC、移动互联网时代到如今的人工智能，每一次原创科技出现都有一段窗口期，领导型的公司能利用窗口期建立起科技壁垒。以前的中国诸多公司以市场换技术，因为错过了70年代的芯片大发展，90年代的PC大发展，仅仅赶上2000年的互联网模式创新窗口。

“但今天中国有机会用市场创造技术，因为时机对了。”他说，中国的人才和资本有机会在同一起跑线，依托中国强大的市场规模来创造原创技术。对晨兴资本来说，十年前内部基金的策略是，不看所谓的原创性底层科技创新，今天则会积极地关注底层科技创新。

不应低估中国技术创新

芯片等底层技术投资究竟难点何在？朱啸虎坦言，“中国的投资机构不是不投芯片，之前我们投了好几个项目都血本无归。”他认为，芯片技术投资相对来说有三个难点：

第一，中国的芯片公司大部分是单一产品公司，前期投入大、生命周期短，从长远来看投入和回报是不成比例的。

第二，从中期来看任何大的行业都有周期性，任何大的新平台兴起后，先出来的是做硬件的公司。比如PC时代有英特尔、IBM、思科，人工智能时代有英伟达。芯片的投入一旦形成平台，新公司很难做。

尤其是芯片公司前期投入非常大，如果竞争对手靠先机占据市场，把设备成本摊销掉以后，后来者的成本曲线远落后于竞争对手，无法与之竞争，除非靠政府的大量补贴和支持。但朱啸虎认为，在人工智能芯片方面还存在机会，金沙江创投也投资了一两家公司。

第三，朱啸虎认为，中国先积累资金和实力，然后走技术路线，是比较靠谱的路径。今天的阿里、腾讯、滴滴等互联网巨头，都在花很多钱研发核心技术。

火山石资本管理合伙人章苏阳表示，中国标准的VC机构开始在国内大规模做投资是在2004年-2011年左右，这期间投芯片的人很多，现在产生的基础应用芯片也是那时投资的。

但投资芯片的问题在于：第一，做芯片的公司要么成功要么失败，不像做商业模式创新的公司，如果这条路没走通还可以转型。第二，绝大部分的芯片即使投产成功，基本上也就是赚取平均利润，而不会带来垄断利润。除非是做现在很缺的比如高级FPGA（可编程的“万能芯片”），否则做芯片的利润都不会很高。

“现在市场上很多东西都比芯片更容易产生回报和利润率，只要这一现象依然存在，投芯片的机构就依然还是少。”他说，对VC来说，更喜欢投资一些利于产生更大需求，更快速能够把钱收回来的项目。资本是逐利的，这是正常商业公司的选择。

但周志雄认为，现在中国芯片投资的机会很大，因为芯片的应用在中国。不过其中的挑战在于，如何踏实地建造自己的能力，耐心地投出对行业有影响力的公司。

光速中国创始合伙人韩彦也表示，中国的底层技术创新能力不应该被低估。在AI等底层技术方面，中国的人才占全球很大的比例。如今滴滴、华为等中国创新企业都在硅谷高薪招人，相信未来10-20年，全球华人人才会回流。（编辑 林坤）