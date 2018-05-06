亿航无人机就表演事故道歉：定位系统受到定向干扰

新浪科技讯 5月6日下午消息，针对5月1日晚《红五月西安城墙国际文化节》无人机表演出现严重事故一事，亿航无人机今日在其官方微博@亿航白鹭无人机 发表声明道歉。

亿航无人机官方微博称，表演结束后，公司立即召集行业专家对496架受影响的无人机进行数据分析，后台数据表明：5月1日演出当晚，无人机设备、通讯系统和飞行系统正常，但部分无人机的定位及辅助定位系统在起飞后受到定向干扰，造成其位置和高度的数据异常。

根据此前媒体报道，在当晚的正式表演当中，1374架无人机并没有成功组成完整图案。演出一开始就有一部分无人机没有飞到预定位置，导致局部不成图案，以下图片来自网友以及部分电视频道画面，网友称之为“乱码”。另还有视频显示，在表演结束的回收过程中，无人机是直接掉下来的。

网络截图

而项目的招标方西安市城墙管理委员会此前曾向媒体表示，“目前技术团队正在检测，寻找问题原因”。

以下为亿航无人机官方微博声明全文：

关于5月1日西安无人机编队表演的情况说明

近日，社会各界对5月1日西安无人机编队表演活动密切关注，作为无人机编队环节技术方案提供方和执行方，亿航白鹭高度重视，经与各方沟通调查，现将情况说明如下：

5月1日晚，“红五月·城墙国际文化节”启动首秀在西安城墙景区南门区域进行，现场无人机编队表演环节未能圆满呈现，对此我司深表歉意。

此前4月29日，在吉尼斯世界纪录认证官的全程公证监督下，成功挑战1374架无人机编队飞行，并荣获了“最多无人机同时飞行”的吉尼斯世界纪录称号，达到预期表演效果。

按照此次文化节启动首秀的活动安排，我司于5月1日再次展现1374架编队飞行表演，并获得由吉尼斯官方颁发的世界纪录认证书，但无人机编队表演现场未能圆满呈现预期效果。

表演结束后，我司立即召集行业专家对496架受影响的无人机进行数据分析，后台数据表明：5月1日演出当晚，无人机设备、通讯系统和飞行系统正常，但部分无人机的定位及辅助定位系统在起飞后受到定向干扰，造成其位置和高度的数据异常。

作为无人机应用行业的科技创新企业，亿航白鹭始终致力于无人机应用技术的前沿探索。我司会进一步增强系统安全措施，并加强外来信号监测，防范此类情况的发生，深耕对无人机应用技术的研发，继续为西安市民呈现更精彩的无人机编队表演，为全社会带来更好的科技与艺术相结合的文化体验。

广东亿航白鹭传媒科技有限公司

2018年5月6日