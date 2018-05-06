新浪科技> 业界 > 正文

亿航无人机就表演事故道歉：定位系统受到定向干扰

亿航无人机就表演事故道歉：定位系统受到定向干扰
2018年05月06日 18:53 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 5月6日下午消息，针对5月1日晚《红五月西安城墙国际文化节》无人机表演出现严重事故一事，亿航无人机今日在其官方微博@亿航白鹭无人机 发表声明道歉。

　　亿航无人机官方微博称，表演结束后，公司立即召集行业专家对496架受影响的无人机进行数据分析，后台数据表明：5月1日演出当晚，无人机设备、通讯系统和飞行系统正常，但部分无人机的定位及辅助定位系统在起飞后受到定向干扰，造成其位置和高度的数据异常。

　　根据此前媒体报道，在当晚的正式表演当中，1374架无人机并没有成功组成完整图案。演出一开始就有一部分无人机没有飞到预定位置，导致局部不成图案，以下图片来自网友以及部分电视频道画面，网友称之为“乱码”。另还有视频显示，在表演结束的回收过程中，无人机是直接掉下来的。

网络截图网络截图

　　而项目的招标方西安市城墙管理委员会此前曾向媒体表示，“目前技术团队正在检测，寻找问题原因”。

　　以下为亿航无人机官方微博声明全文：

　　关于5月1日西安无人机编队表演的情况说明

　　近日，社会各界对5月1日西安无人机编队表演活动密切关注，作为无人机编队环节技术方案提供方和执行方，亿航白鹭高度重视，经与各方沟通调查，现将情况说明如下：

　　5月1日晚，“红五月·城墙国际文化节”启动首秀在西安城墙景区南门区域进行，现场无人机编队表演环节未能圆满呈现，对此我司深表歉意。

　　此前4月29日，在吉尼斯世界纪录认证官的全程公证监督下，成功挑战1374架无人机编队飞行，并荣获了“最多无人机同时飞行”的吉尼斯世界纪录称号，达到预期表演效果。

　　按照此次文化节启动首秀的活动安排，我司于5月1日再次展现1374架编队飞行表演，并获得由吉尼斯官方颁发的世界纪录认证书，但无人机编队表演现场未能圆满呈现预期效果。

　　表演结束后，我司立即召集行业专家对496架受影响的无人机进行数据分析，后台数据表明：5月1日演出当晚，无人机设备、通讯系统和飞行系统正常，但部分无人机的定位及辅助定位系统在起飞后受到定向干扰，造成其位置和高度的数据异常。

　　作为无人机应用行业的科技创新企业，亿航白鹭始终致力于无人机应用技术的前沿探索。我司会进一步增强系统安全措施，并加强外来信号监测，防范此类情况的发生，深耕对无人机应用技术的研发，继续为西安市民呈现更精彩的无人机编队表演，为全社会带来更好的科技与艺术相结合的文化体验。

　　广东亿航白鹭传媒科技有限公司

　　2018年5月6日

亿航无人机官微声明截图亿航无人机官微声明截图
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有