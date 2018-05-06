格力诉奥克斯专利战 空调巨头专利之争升级

许永红，童海华

市场销售持续增长之际，空调巨头的专利之争也在不断升级。

4月24日，对于珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力”）诉宁波奥克斯空调有限公司（以下简称“奥克斯”）侵犯专利权的6个案件，广州知识产权法院进行了一审宣判，其中3个案件构成专利侵权，判令奥克斯共计赔偿格力4600万元。

在接受《中国经营报》记者采访时，奥克斯相关工作人员表示，公司对一审判决结果并不接受，当庭提出了上诉，目前正在收集证据；格力方面也称，格力与奥克斯的专利诉讼案件并未结束，目前暂无信息可对外透露。

近年来，空调销量盘踞国内市场前五名的格力、美的、奥克斯专利纷争持续升温。对此，受访业内人士分析，空调巨头之所以专利诉讼不断，一来企业的专利保护意识提高了，二来与市场竞争进入白热化阶段有着紧密联系。

奥克斯一审被判赔4600万

格力与奥克斯的系列专利诉讼近日有了初步的结果。4月24日，广州知识产权法院对于格力诉奥克斯侵犯专利权的6个案件，进行一审宣判，其中3个案件构成了专利侵权，除了判令奥克斯停止销售侵权行为，还需赔偿格力共计4600万元。

其中一件赔偿金额较高的案件备受关注。格力指出，被告奥克斯未经许可，生产、销售、许诺销售使用格力专利技术的8个型号空调产品，侵犯了格力的专利权。

对此，法院认为，被诉侵权产品落入原告格力专利权的保护范围，奥克斯提出的技术抗辩不能成立，判令奥克斯立即销毁库存侵权产品及制造侵权产品的专用模具，并赔偿格力经济损失及维权合理费用共4000万元。

其余两件案件中，奥克斯制造销售被诉空调的行为被法院认定构成侵权，且奥克斯构成举证妨碍责任，奥克斯被判赔偿格力诉讼请求的600万元。

对于4000万元赔偿一案，广州知识产权法院认为，奥克斯在2016年已被广州知识产权法院认定两个型号产品侵犯格力相同专利权的情况下，仍继续大量生产销售上述案件8个型号被诉产品，侵权性质严重、侵权恶意明显，理应受到法律严惩。综合各方面因素，广州知识产权法院表示，原告格力索赔4000万元合法有据，并未超出合理范围，故予以全额支持。

奥克斯相关工作人员对记者表示，公司不接受一审判决结果，“当庭提出了上诉，目前正在收集证据。”格力电器市场部部长陈自立也向记者称，格力与奥克斯的专利诉讼案件并未结束，目前暂无信息可对外透露。

空调专利战接连不断

格力与奥克斯的空调专利纠纷可追溯至2015年。而在2017年，格力与奥克斯在空调专利方面的交锋愈演愈烈。

2017年6月，格力认为奥克斯2017年新品雅典娜系列空调侵犯了格力一项名为“上下接水盘、底壳一体化”的专利，从而将奥克斯空调诉至广东省高级人民法院，并索赔1.1亿元，创下国内家电行业的专利索赔金额之最。

不过，针对格力在空调的电机安装、面板、导风门等技术上存在的多项侵权行为，奥克斯随后也向宁波市中级人民法院提起诉讼，要求格力赔偿5000余万元。

格力与奥克斯的空调专利纠纷可谓火药味浓厚。早在2017年6月，格力知识产权办公室主任助理文旷瑜就曾向媒体表示，自2010年至今，奥克斯通过各种不正当方式挖走格力300余位研发、质检等部门的核心骨干人员；另外，在2015至2017年6月，奥克斯被格力起诉的专利侵权数量达15个。彼时，奥克斯则认为格力对其起诉是一种商业手段，想借此阻挡其扩张的步伐。

另一方面，格力与美的的空调专利之战同样硝烟纷飞。记者从北京知识产权法院微信公号2017年6月19日发布的受理案件信息获悉，格力以美的“制冷王”系列空调侵害了格力的相关实用新型专利为由提出诉讼，并要求赔偿5000万元。

对于格力近年频频发起空调专利诉讼的原因，陈自立告诉本报记者，“中国要走创新驱动发展之路，必须要尊重知识产权，格力打专利官司并非为了索赔，目的是为了引起中国制造企业重视知识产权。”

目前，空调巨头之间专利纷争不断已是常态。记者在国家知识产权局专利复审委员会官网了解到，在4月25日发布的多个无效宣告请求决定书里，涉及了格力、奥克斯、美的等家电企业。

其中，美的对格力名称为“空调器及其控制方法”“立柜式空调”“空调室内机及空调器”，以及奥克斯名称为“一种空调装饰条结构”“空调底座”“空调器室内机”的多个专利提出无效宣告请求，专利复审委员会对此作出了专利权全部或部分无效的审查决定。此外，奥克斯对格力名称为“空调室内机导风板连接装置”的专利提出无效宣告请求，被判定专利权全部无效。

家电产业观察家洪仕斌对记者表示，空调巨头之间专利诉讼不断，除了企业的专利保护意识提高之外，也与市场竞争进入白热化阶段有着紧密联系，“此前行业竞争主要着重于规模、渠道、品牌等方面，到了专利层面的竞争，就意味着市场竞争程度很高了。”

扩产浪潮暗藏隐忧

专利战频发的另一面，是国内空调市场快速增长以及品牌之间竞争激烈。

在2017年，国内家用空调迎来零售高峰，零售额规模1931亿元，同比增长26.4%，零售量规模5614万台，同比增长23.1%。

与此同时，各大空调品牌也在积极应对市场，如格力、海尔、奥克斯、长虹、志高在近期都相继公布了空调扩产计划。

其中，志高计划打造年产400万套空调的先进整机制造基地。而在2017年10月底，位于鄞州姜山的奥克斯空调智能工厂正式落成，预计年产量将达到700万套，奥克斯表示未来3年还将在智能工厂方面投入100亿元。

另外，记者在格力近日发布的公告中了解到，新建空调基地项目是格力正在规划和实施的重点投资项目之一，洛阳、南京基地正在规划，杭州基地则已在建设。

“首先从需求端看，2016年国内市场空调的百户拥有量，城镇为124台，农村为47.6台，相较日本的248台空调的普及率还是很低的，特别是三四级市场和农村市场。”在接受记者采访时，奥维云网（AVC）家电事业部高级研究经理王永涛表示，随着国家城镇化战略以及乡村振兴战略持续推进，将拉动空调市场继续增长，“也就是说，空调后续市场的需求空间还是存在的。”

对于各大家电企业扩大空调产能的现象，王永涛认为，除了近两年来空调市场后续需求旺盛外，再一个就是提高生产效率，“空调作为季节性产品，老旧的生产线很难满足市场爆发性需求，要进行生产线改造、互联网化，提高生产效率。”

不过，这一轮扩产浪潮，空调产能过剩的隐忧也开始凸显。奥维云网（AVC）预计，2018年国内空调总零售额为1860亿元，将同比下滑3.7%；总零售量为5313万套，将同比下滑5.4%。

“房地产政策2017年开始收紧，对于空调的影响从2018年一季度数据可以看出，北京、上海、广州等主要严控城市出现了负增长，需求在持续收紧，那么对于三四线城市来说，经过两年的增长，市场部分需求被释放，要想维持高的增长率实属很难。”王永涛表示。

此外，有分析人士认为，市场需求下降的时候，品牌之间竞争加剧，而2018年新进入品牌数量多达十几家，市场“马太效应”将会更加明显，后期将会有部分企业被市场淘汰。

奥维云网（AVC）2018年空调一季报显示，国内空调市场零售额为339亿元，同比增长14.9%，但与2017年同期的31.9%增速相比，行业增速明显下滑。