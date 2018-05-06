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巴菲特：已拥有苹果公司5%股份，未来会继续增持

巴菲特：已拥有苹果公司5%股份，未来会继续增持
2018年05月06日 03:02 澎湃新闻
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　　澎湃新闻见习记者 孙铭蔚

　　北京时间2018年5月5日22时15分（美东时间10时15分），“股神”沃伦·巴菲特（Warren Buffett）执掌的伯克希尔·哈撒韦公司第53届股东大会，在美国内布拉斯加州奥马哈市召开。

　　伯克希尔公司88岁的董事长巴菲特和94岁的副董事长查理·芒格（Charlie Thomas Munger）在现场回答了股东、记者和分析师的提问。

　　在谈到苹果回购股份的计划时，巴菲特表示，非常高兴苹果公司有回购的计划。

　　“苹果公司本身有一些非常好的消费者的产品，我想你们懂得比我更多。不管是要不要买它的股份，我想它们绝对是值的。”巴菲特说，“我们现在拥有大概苹果公司5%的股份。但过了一段时间之后，也许我们会越来越增加，6%、7%，因为我们一直在购买它的股本。因为它的产品是非常非常棒的。我非常喜欢这个想法，就是说能够由5%一直涨到6%、7%，这是我一直期待的状况。”

　　巴菲特进一步解释，必须要有非常特殊的一些产品才能吸引到他购买，而苹果的产品是在整个生态里面，已经是渗入了方方面面。“150亿或者是好几百亿，这些投资对于它的公司可能不足为道，但是我左顾右盼，没有看到任何的其他的股对我来讲是合理的。我看到的状况就是它们（苹果公司）的业务，它们真的知道自己在做什么。”

　　不过，巴菲特也表示：“也许在购买的时候，或者在做回购的时候，或者再度购买的时候，价格不是我喜欢的，并不是那么低。按照我们的观点来讲，我们希望苹果的价钱掉下来。”

　　芒格补充表示，回购自己的股票，可能是最好的一件事。但如果有些人是希望通过回购来维持股价，“这种形式是不太道德的，我们不能鼓励这样的行为。”

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