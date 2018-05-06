4月3日，北京南站售票处电子显示屏显示京津城际一等座、特等座票价。资料图片/新京报记者 王飞 摄

7月起铁路将今年第二次“调图” 高铁票最低6.5折

7月起铁路部门将今年第二次“调图”，动车组列车将实行市场化开行方案

7月起铁路“调图” 高铁票最低6.5折

6段线路部分高铁票价7月5日起调整；12306新增支付宝接收购票、退票及改签等信息通知渠道

新京报讯 （记者裴剑飞）昨日，记者从中国铁路总公司获悉，拟从今年7月1日起，铁路部门将实施今年第二阶段列车运行图调整。据悉，本次调图后将实行“动车组列车市场化开行方案”，根据市场需求安排日常图、周末图和高峰图，满足各时段及突发客运需求。

同时，自今年7月5日起，铁路部门还将对合肥至武汉、武汉至宜昌、南京至杭州等6段线路上的部分高铁动车组公布票价进行优化调整，明确执行票价以公布票价为最高限价，并在限价内实行票价下浮，最大折扣幅度6.5折。此外，中国铁路总公司相关负责人表示，今年高铁动车组的公布票价将不再调整。

动车组列车将根据市场需求安排

昨日，中国铁路总公司相关负责人表示，在今年4月10日第一阶段列车运行图调整稳妥实施的基础上，铁路部门拟从今年7月1日起，实施第二阶段列车运行图调整。记者注意到，除每次调图均会涉及的“优化既有旅客列车开行方案，提高开行质量”的常规安排外，本次调图后，还将实行“动车组列车市场化开行方案”，根据市场需求安排日常图、周末图和高峰图。其中，周末图比日常图多开动车组列车193对，高峰图比周末图多开动车组列车364对，努力实现运力投放与客流需求精准匹配，满足日常、周末、小长假、春暑运及突发客流需求。此外，为应对即将来临的暑运高峰，铁路部门还将根据暑期市场需求，编制暑期临时客车运行图。

而根据本次调图计划，今年省会城市间的动车组列车的开行数量也将进一步增加，包括西安至成都、南宁至广州、贵阳至广州、重庆至贵阳、成都至重庆、合肥至福州、南宁至成都、徐州至兰州在内的多方向铁路线路都将增开动车组列车。

此外，一些局部铁路线也将根据列车开行情况进行调整，其中随着南京至武汉、柳州至南宁高铁按250公里/小时速度运营，相关线路列车运行图将同步优化调整。同时，根据2018年的铁路新线开通计划，铁路部门将编制楚雄至大理、深圳至湛江铁路、江门至茂名段、哈尔滨至佳木斯铁路运行图。

12306新增支付宝接收购票通知渠道

近日，记者发现，12306网站（中国铁路客户服务中心）发布了“关于支付宝方式发送购票通知服务的使用说明”，新增了支付宝接收通知服务用户可收到购票、退票及改签等通知信息。

该使用说明表示，为了进一步丰富信息通知渠道，从5月4日起，12306网站将新增支付宝接收通知方式，选择支付宝接收通知后，购票、退票及改签等通知信息将通过支付宝服务提醒发送，列车运行调整和手机号码核验仍通过短信发送。

记者注意到，选择支付宝接收通知可通过以下两种方式完成操作：一是通过支付宝扫描12306网站注册成功、支付成功、登录成功任一页面上的二维码；二是通过“铁路12306”APP支付完成页面上的选择支付宝接收通知功能，按引导完成操作。

据悉，选择支付宝接收通知的旅客也可通过12306网站、“铁路12306”APP的“通知设置”功能，变更通知服务方式。

■ 看点

1 高铁动车票价今年保持不变

今年五一前夕，京沪动卧列车悄然实行卧铺浮动票价的消息引起了广泛关注，票价会因出行日期的不同，价格差异较大，乘客选择平日出行最省钱。特别是在今年“五一”铁路运输期间，软卧票价价差高达300元。

中国铁路总公司相关负责人表示，为建立多种交通方式合理比价、灵活适应市场、满足不同旅客出行需求、有升有降的高铁动车组列车票价体系和票价浮动机制。本次调图后，铁路部门将综合考虑市场需求、铁路建设运营成本及旅客消费取向等因素，从今年7月5日起，仅对早期开通的合肥至武汉、武汉至宜昌、贵阳至广州、柳州至南宁、上海至南京、南京至杭州6段线路上运行时速200~250公里的高铁动车组公布票价进行优化调整，明确执行票价以公布票价为最高限价，铁路相关企业可根据客流情况，分季节、分时段、分席别、分区段在限价内实行票价下浮，最大折扣幅度6.5折。调整后的执行票价与目前相比，总体有升有降。

该负责人表示，这次高铁动车组票价优化调整后，铁路部门将依法加强票价监督管理，不断提高高铁运行品质和服务质量，并明确今年高铁动车组公布票价不再调整。

2 中欧货运班列按需增加开行数量

除客运外，根据今年第二阶段列车运行图调整安排，货物班列的开行也将得到进一步优化，按需增加中欧、沿江等班列方案。据了解，新图实施后，铁路旅客运输能力将进一步提升，同时，可为铁路国际物流、多式联运融合发展提供更多运力。

中欧班列是指按照固定车次、线路等条件开行，往来于中国与欧洲及一带一路沿线各国的集装箱国际铁路联运班列。共铺划了西中东3条通道中欧班列运行线：西部通道由我国中西部经阿拉山口（霍尔果斯）出境，中部通道由我国华北地区经二连浩特出境，东部通道由我国东南部沿海地区经满洲里（绥芬河）出境。

据中国铁路总公司官网消息，自2013年7月中欧班列开行以来，中欧班列的开行范围不断扩大，截至目前，中欧班列国内开行线路达65条，国内稳定开行中欧班列的城市增加到43个，到达欧洲14个国家42个城市。截至今年4月15日，中欧班列累计开行7891列，回程比例大幅提高，运行时效明显提升，进入高质量发展阶段，有力促进了中国对外开放和“一带一路”沿线国家经贸往来。

■ 相关新闻

交通部要求“火车盒饭”需质价相符

近日，交通运输部印发《铁路运输服务质量监督管理办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见》），并向社会公开征求意见。值得注意的是，《征求意见》指出，铁路运输企业的餐饮经营行为应当规范，做到明码标价、质价相符、文明售货，不得出售无生产单位、生产日期、保质期和过期、变质食品。

根据相关要求，铁路运输企业应当提供齐全的服务备品，且干净整洁；贴身卧具（被套、床单、枕套）应当一客一换。铁路运输企业应当采取措施，防止对铁路沿线环境的污染。使用的洗涤、消毒用品应当符合国家标准，一次性餐具、食品包装等应当采用安全和易于降解的环保材料。铁路运输企业应当在旅客列车上配备急救药箱，备有常用非处方药品、器械。

此外，《征求意见》还提到，铁路运输企业应当优化生产作业组织，保证列车正点运行。旅客列车晚点时，铁路运输企业应当采取措施全力恢复正点，确保良好的运输秩序。动车组列车晚点30分钟以上、普通旅客列车晚点60分钟以上时，铁路运输企业应当如实向旅客说明晚点原因及预计晚点时间，并向旅客道歉。

而为了确保铁路运输的服务质量能受到有效监督，交通运输部还表示，铁路监管部门可以聘请特邀监督员监督铁路运输服务质量。特邀监督员从常旅客、托运人、人大代表、政协委员、新闻工作者等中聘请，主要通过亲身体验的方式收集对铁路运输服务质量的意见建议。