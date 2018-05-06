IBM大中华区董事长陈黎明：AI爆发与四大驱动力有关

来源：清华大学经济管理学院

引言

清华大学与IBM之间的合作由来已久，渊源颇深，二者皆创立于1911年，拥有百年以上的历史。2011年6月，IBM董事长总裁兼首席执行官萨缪尔·帕米沙诺（Samuel Palmisano）做客清华百年讲堂，代表IBM与清华大学共庆双方百年华诞。清华经管学院与IBM中国都建立于1984年，2016年10月，IBM董事长总裁及首席执行官罗睿兰（Ginni Rometty）作为清华经管学院顾问委员会委员，曾与清华经管学院院长钱颖一教授展开对话。

2018年4月24日，IBM大中华区董事长陈黎明到访清华经管学院，做客“清华企业家讲堂”，畅谈“赢在AI时代——企业创新与转型”。

IBM引领世界IT产业所走过的百年历程以及未来的战略目标。

陈黎明演讲

演讲中，陈黎明首先从个人经历及感受出发，回顾了IBM引领世界IT产业所走过的百年历程以及未来的战略目标。他谈到，IBM是IT产业技术引领者：1920年实现以计算为主业的重要转型；1930年通过制表机，参与、推助美国政府社保计划；1936年在中国上海设立办事处；1937年从上海办事处拨打首次越洋电话；1952年研制出首台存储程控计算机IBM701；1953年发明存储器；1962年起IBM协助美国航天局，参与阿波罗登月计划。1964年推出划时代的大型计算机System360；1980年以后统一行业标准，推动电脑PC机商业化，发明ATM机、条形码等。同时，IBM更是IT产业思想的引领者：1996年IBM首倡电子商务理念，指引电子商务未来航向；2008年IBM首创“智慧地球”思想，引爆了层见叠出的“智慧热点”，智慧城市、智慧能源、智慧交通、智慧医疗等概念应时而生。在人工智能（AI）领域，IBM也是一贯的引领者、倡导者和实践者。从1950年代AI早期，IBM即是重要参与者。2015年IBM正式宣布整体战略转型目标，即云计算、认知计算及行业应用。

陈黎明演讲

转型道路尽管风险莫测，但因循保守最终又可能会走投无路。

随后，陈黎明分享了IBM作为IT领域唯一一家百年老店基业长青的根源。一是产品生产丰富多样、与时俱进。在早期发展阶段，IBM就摒弃只生产几个产品的单一模式，而是拥有切肉机、咖啡研磨机、制表机等种类繁多的产品。二是拥有强大的科研团队。IBM在全球建有12个研究院，拥有三千多名科学家、十万名开发工程师，包括6位诺贝尔奖获得者，以及6位图灵奖的获得者。他们的杰出贡献推动着IBM的巨大发展，进而改变人们的生活方式及社会形态。三是把握技术创新的先机，占据制高点。IBM在1964年推出大型计算机System360，投资额高达50亿美元（IBM一年营业收入仅22亿美元），此产品奠定了IBM在计算机领域的“盟主”地位。四是居安思危，主动转型。这也是IBM最重要的法宝，陈黎明认为，重大转型几乎都是生死存亡的考验，转型道路尽管风险莫测，但因循保守最终又可能会走投无路。

清华企业家讲堂现场

AI能在当今时代得以爆发，与四大驱动力有关：数据爆发式的增长、算力的提升和普及、算法的日益强大和行业的应用成熟。

之后，陈黎明分析了AI时代面临的机遇和挑战。他认为，AI能在当今时代得以爆发，与四大驱动力有关：数据爆发式的增长、算力的提升和普及、算法的日益强大和行业的应用成熟。从供给方面看，各行各业为AI带来了各种各样的“养料”，使得AI具有了学如不及的“原材料”；从需求角度讲，也因经济发展、数据大爆炸，使得各行各业需要AI处理海量数据。这就为AI在产业变革方面提供了广阔的应用前景。陈黎明强调，创新很重要，转型是关键。转型使得企业拥抱创新、发明，掌握先机。他说，IBM百余年的历史就是一部转型史，IBM的先贤们历经了多次重大转型，才造就了今天的公司。如今在AI时代，IBM仍走在转型的道路上：主动转型，挑战中就会孕育机遇，如IBM在计算机存储、计算能力等领域的创新积累，促成其在医疗、教育等行业充分发挥AI在辅助诊疗、助教系统等方面的优势；而不转型，机遇将丧失，企业将面临严俊挑战。

陈黎明还分享了IBM转型及他本人职业转型的若干要义。他说，企业转型必有充分思想准备；要有远见，知道未来方向；要制定清晰的适合落地的发展战略，适时调整；要做好充分准备，搭建得力团队；取得早期的收获，度过早期风险；还要重在执行。IBM转型的最大特点是主动转型，而非山穷水尽后的消极转型。

人物简介

陈黎明，IBM大中华区董事长。陈黎明拥有30多年在多个行业、多元文化环境中跨国公司工作和领导经验，是一位长于转型与跨界的杰出商业领导者。他于2015年初加入IBM。此前，他在2008年出任BP中国区总裁及BP （中国） 投资有限公司董事长。

在IBM，陈黎明提出并推行了新商业时代下的 “IBM大中华区战略” 和 “与中国同创” 等重要举措。在他领导下，IBM大中华区在推进传统核心业务转型的同时，不断向认知解决方案和云平台等新的战略方向进行拓展。他推崇 “一个团队，共同目标” 的文化，鼓励跨业务部门和领域的协作共创。他推行流程简化，让以客户和市场为中心的原则更加深入贯彻，通过营造具有责任感的公司文化来加强公司治理。他是IBM全球业绩领导团队（PT）以及IBM全球加速团队成员。

过去一些年中，陈黎明出任多家企业和机构的董事会成员。他曾任中航油新加坡公司董事，华东理工大学董事，康奈尔大学中国顾问委员会董事，以及其他公司或机构的董事。他是爱丁堡大学的荣誉教授。他于2016年获邀出任陕西省省长国际高级经济顾问。