彭博社：苹果iOS 13将带来iPad端重大更新

【TechWeb报道】近日，彭博社的编辑马克-古曼在推特上发布了一个新帖，透露了一些关于iOS 13的消息，他表示iOS 13将为iPad带来重大功能性升级。

马克-古曼表示，iOS 13代号为Yukon，为加拿大西北部地区的地名—育空。苹果的系统经常以地名来命名代号，这点非常符合之前的惯例。另外，iOS 13对于iPad端的更新体现在以下几个方面，当然这些只是部分更新内容。

iOS 13将增加新的文件应用；应用程序标签页功能（类似于macOS）；能够并排运行同一应用程序；Apple Pencil改进以及文件系统的改进。

苹果将于下个月召开WWDC 2018，届时会发布全新iOS 12系统，同时还会有一些用户期待的硬件产品一同发布。iOS 13要等到明年才能和我们见面。