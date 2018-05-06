追赶者百度金融：更名独立 或为独立上市奠定基础

李晖 刘飘

绸缪近一年的百度金融拆分事宜终于“落靴”。

《中国经营报》记者4月28日获悉，百度宣布旗下金融服务事业群组正式完成拆分融资协议签署，拆分后，新公司将启用全新品牌“度小满”，实现独立运营。百度高级副总裁兼金融服务事业群组总经理朱光将出任度小满金融CEO。

在百度金融业务正式分拆独立后，BATJ为代表的互联网巨头第一梯队中，只有腾讯的金融业务尚未独立。而经过多年相对“低调”布局发展，此次拆分被业界认为是百度金融业务正式发力并为独立上市扫清障碍。对于独立上市时间表，百度集团公关部方面对《中国经营报》记者表示，尚不清楚。

金融业务“毕业”

根据百度公布的消息，度小满金融本轮融资额超19亿美元，由TPG、凯雷投资集团领投，泰康集团、农银国际等跟投。融资后，度小满金融将持续加大在技术层面的投入，并开放更多平台和技术能力，加大金融生态建设。百度董事长兼CEO李彦宏对此表示，在百度AI生态战略下，很高兴看到金融业务“率先毕业”。“这是继爱奇艺上市后，百度AI生态的又一里程碑事件。”

百度金融的拆分计划始于去年7月。在百度不久前发布的2018年一季报中，即明确透露了正在计划剥离公司旗下金融业务的多数股份。

朱光不久前在博鳌接受媒体记者采访时曾对拆分原则进行了剖析，他认为，百度做金融科技，不是烧钱模式，百度金融对资金，并不像传统企业融资时那么渴求。在选择战略投资者时，百度有两大原则：一是能不能给百度金融的管理和治理带到一个更高的水平，二是战略投资者有优质的资源可以用来协同发展。

一位业内人士向记者表示，拆分后，有助于百度金融更为灵活、有针对性地发力，提高估值，并为独立上市奠定基础。

追赶提速

百度金融服务事业群组成立于2015年12月，由百度原有的金融业务整合而来，并被定位于百度战略级业务。

根据官网信息，百度金融服务事业群组业务架构由消费金融、钱包支付、理财、互联网银行、互联网保险等多个板块构成，基本形成了覆盖金融服务各个领域的全业务版图。

在业务体量和盈利状况上，百度金融相较蚂蚁金服、京东金融和腾讯金融业务，仍存在一定差距，在拆分后显然要发力“追赶”。就最新公开信息显示，巴克莱在其报告中已经将蚂蚁金服估值从1060亿美元提升至1550亿美元；天风证券近期发布的研报称，腾讯金融（微信支付+财付通）的估值可以达到1200亿~1440亿美元；而据今年3月券商中国记者得到的一份融资方案显示，京东金融在新一轮融资后估值将达到1650亿~1900亿元。

虽然此前陆奇在阐释拆分原因时曾提及，以便获取更多业务发展所需的牌照，不过朱光在博鳌接受记者采访时话锋已经有变——他指出，未来拆分后，百度金融并不会谋求全金融牌照和控股权，只会获得必要的未来“试验田”以验证金融科技能力。

事实上，在监管已经显示出对互联网金控的高度关注后，去年以来流量巨头纷纷开始进行模式转向——发挥触达C端的优势，并突出科技价值。这种模式在挣脱沉重的资本金约束的同时，是否仍能让机构利润增速继续保持高位，还需观察。