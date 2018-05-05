中国人或被限制赴美科研 科技巨头反对:美国需要人才

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美国技术巨头们正在敦促特朗普总统将一批重要的人才——中国技术人员——留在贸易争端之外。

据美国《华盛顿邮报》网站5月2日报道，信息技术工业委员会的负责人迪安·加菲尔德说，有报道说，白宫正在考虑禁止中国公民在美国高校和企业从事高技术研究，这让该委员会的成员感到不安。这个委员会代表着谷歌、脸书、苹果和亚马逊等企业。

加菲尔德说，这些企业要依赖熟练的外国技术人员开发新产品。

他说：“我们已经听到很多成员说，限制人才的措施将对它们经营业务的能力造成直接的负面影响。”

《纽约时报》本周报道说，由于害怕中国不断发展的技术能力，美国商务部或许会采取行动禁止中国公民参与美国高校和技术企业的“敏感”研究。

《纽约时报》说，白宫认为哪些项目属于“敏感”项目，这尚不清楚。但北京已经宣布，它有意在芯片、电动汽车和人工智能技术方面赶超世界。

商业领袖告诫说，这样一个禁令可能损害美国经济。加菲尔德说，技术企业常常会与全球各地的科学家合作。

他说：“例如，在人工智能方面，加利福尼亚州的一个科学家或许会与北京或布鲁塞尔的一个科学家结成密切的伙伴关系。阻止人才自由流动是违背国家利益的。”

他说，今天美国有大约60万个技术岗位需要填补。硅谷和其他技术中心的企业常常会招募外国技术人员，因为具备特殊技能的美国人才不足。

在移民政策研究所从事就业趋势研究的萨拉·皮尔斯说，2017年美国为高度熟练的外国人员发放的签证中有大约十分之一发给了中国公民，这比2016年的水平略高。

这大约是3.6万人。2017年美国发放的H-1B签证中有70%发给了电脑相关领域的雇员。

皮尔斯说：“在技术领域，这是极其重要的。”

总部设在旧金山的海尔德人才招聘公司的首席执行官梅休尔·帕特尔说，对外国人施加更多限制会让企业更难以找到人才。

他在一封电子邮件中说：“长期以来，技术界一直因为很难从其他国家引进急需的人才而感到沮丧。失去中国技术人才可能对美国在全球技术经济中保持竞争力的能力造成负面影响。”