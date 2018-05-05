巴特菲增持苹果 苹果股价创历史新高

亿万富翁投资者巴菲特表示，苹果股票的长期投资者不应该过于关于近期iPhone的销量，“想要花费大量时间来猜测在三个月内销售多少iPhone X的想法完全忽略了重点，就好像是担忧10年前黑莓手机的销量一样”巴菲特说道。

巴菲特还透露，伯克希尔在第一季度购买了7500万股苹果股票，而在2017年底时，伯克希尔已经持有了1.653亿股苹果股票。

按周四收盘价每股176.89美元来算，伯克希尔持有的苹果股份价值约425亿美元。伯克希尔现在是苹果第三大股东，位列Vanguard和BlackRock之后。

巴菲特说道：“苹果是一条“很宽的护城河”，我的意思是，这是一笔了不起的生意。你甚至可以把他们家所有的产品放在同一餐桌上。没有人会根据明年会否下雨的想法来购买农场，他们购买农场是因为他们觉得未来10年或20年能得到良好的投资收益。”

2016年，伯克希尔首次投资了苹果公司，随后巴菲特购买了更多苹果的股票。

苹果公司本周公布的季度盈利超出预期，但售出的iPhone数量少于预期。苹果也将季度股息增加了16%，并宣布了1000亿美元的股票回购计划。

苹果股价在周五上涨超3%，今年累计上涨了6%，报182.84美元 。