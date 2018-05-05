八成以上受访者表示 须确认快件是否送到家

5月1日起，国务院印发的《快递暂行条例》正式施行。第25条规定，“经营快递业务的企业应当将快件投递到约定的收件地址、收件人或者收件人指定的代收人，并告知收件人或者代收人当面验收。收件人或者代收人有权当面验收。”这一新规明确了快递公司的责任和义务，快递员如何表现，作为收件人你会怎么对待？对此，我们需要关注什么？本期“京报调查”（新京报与清研智库联合推出）就此展开调查。

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按规送快递才是“王道”

至今仍有人鼓吹快递柜的好。无非是要让更多快递员把快递投放到快递柜里，好让他们获利，成为一种新的流量拦河坝，从中赚取流量费（比如广告费用等）。这种观点包装了各种各样“冠冕堂皇”的理由。但这忽略了一个前提，客户（即收件人）是否愿意。收件人不同意，再好的快递柜也价值不大。

国务院印发的《快递暂行条例》就是在最大基础上尊重了这个“民意”。京报调查数据显示，1143位受访者中的八成以上表示，快递员必须电话确认是否寄送到家，只有经收件人同意的情况下，他们才能将快件投放到快递柜或相应地点（代收人）。否则，很多人会采取相应措施，投诉或追究快递公司的责任。这就说明一个理儿，快递员送快递千万别因有快递柜图省事而“偷懒”。否则，收件人就将依《条例》规定对快递员的偷懒行为予以举报及至惩罚。

新京报评论员 肖隆平