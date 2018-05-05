美国要求机场按美国检查程序安检赴美乘客电子设备

来源：北京晨报

美国运输安全管理局官员3日说，将要求国外机场仿照美国国内安全检查程序，单独检查赴美乘客随身携带的电子设备。

每天大约2100次航班搭载大约32.5万乘客从世界各地飞往美国。路透社援引运输安全管理局一份给国外机场和政府机构的备忘录报道，新要求针对105个国家和地区的280座机场。

备忘录写道：“美国政府正寻求与外国政府合作，在机场安检环节清查随身行李、强化安保效果。”

运输安全管理局去年7月起在美国国内机场采取更严格的安检措施，以进一步保障飞行安全，避免电子设备起火或爆炸。乘客需取出随身行李中比手机大的电子设备，单独接受扫描。

运输安全管理局希望国外机场对赴美旅客的安检程序向美国看齐，建议这些机场要求乘客过安检时从随身行李取出食品、粉状物和其他影响X光机清晰成像的物品。

按照美国官员的说法，要求国外机场强化安检不是缘于新的恐怖袭击威胁。

运输安全管理局发言人马修·利斯3日说，“我们会与国际伙伴紧密合作”，但不会就国外机场采用美国安检程序提出“时间表或操作方法”。

美国民主党籍联邦参议员比尔·纳尔逊说：“所有从海外飞来的航班都应该经过与美国国内航班一样严格的安检。如果一些国家落后了，需要跟上来。”

刘秀玲（新华社微特稿）