新浪科技> 业界 > 正文

苹果高级副总裁Eddy Cue恐在高通专利战中被解职

苹果高级副总裁Eddy Cue恐在高通专利战中被解职
2018年05月05日 09:43 IT之家
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　作者：浮生

　　IT之家5月5日消息 苹果高通两大巨头之间的专利战仍在进行，其中牵涉到的专利和授权费已经高达数十亿美元。高通公司矛头所指的是负责苹果公司网络软件、服务的高级副总裁Eddy Cue。当地时间本周五，圣地亚哥联邦法官Mitchell D。 Dembin作出裁决，下令苹果公司罢免Cue。

▲负责苹果公司网络软件、服务的高级副总裁Eddy Cue▲负责苹果公司网络软件、服务的高级副总裁Eddy Cue

　　彭博社报道了这一消息，并表示这场对决的核心是高通应该向手机制造商收取多少专利费用，无论他们是否使用其芯片。高通已经从专利费中获取了大量的收益，这些专利费用涵盖了当代只能手机的基础层面。

　　去年11月，高通公司就向苹果提出要罢免Cue。苹果的回应是，Cue的职责是监督服务，与此案无关。但高通公司引用了苹果过去的声明，指出Cue是2007年iPhone在美国AT&T网络上独家推出的首席谈判代表之一。

　　现年53岁的Cue是苹果最知名的高管之一，已经在苹果工作了29年。作为互联网软件和服务的高级副总裁，他经常出现在苹果发布会的舞台上发布Apple Music、Apple TV和等等的新功能。他还是苹果公司数字音乐、视频和书籍的首席谈判代表，同时是CEO库克的首席助理之一。

苹果高通专利战
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有