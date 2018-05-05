苹果高级副总裁Eddy Cue恐在高通专利战中被解职

作者：浮生

IT之家5月5日消息 苹果和高通两大巨头之间的专利战仍在进行，其中牵涉到的专利和授权费已经高达数十亿美元。高通公司矛头所指的是负责苹果公司网络软件、服务的高级副总裁Eddy Cue。当地时间本周五，圣地亚哥联邦法官Mitchell D。 Dembin作出裁决，下令苹果公司罢免Cue。

▲负责苹果公司网络软件、服务的高级副总裁Eddy Cue

彭博社报道了这一消息，并表示这场对决的核心是高通应该向手机制造商收取多少专利费用，无论他们是否使用其芯片。高通已经从专利费中获取了大量的收益，这些专利费用涵盖了当代只能手机的基础层面。

去年11月，高通公司就向苹果提出要罢免Cue。苹果的回应是，Cue的职责是监督服务，与此案无关。但高通公司引用了苹果过去的声明，指出Cue是2007年iPhone在美国AT&T网络上独家推出的首席谈判代表之一。

现年53岁的Cue是苹果最知名的高管之一，已经在苹果工作了29年。作为互联网软件和服务的高级副总裁，他经常出现在苹果发布会的舞台上发布Apple Music、Apple TV和等等的新功能。他还是苹果公司数字音乐、视频和书籍的首席谈判代表，同时是CEO库克的首席助理之一。