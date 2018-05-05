河北“黑飞”无人机惊动空军战机 4人被批捕

央视新闻客户端5月4日消息，今年的2月7日，中部战区联合河北警方共同处置了一起无人机违法飞行对军、民航造成巨大损失的事件，经过调查取证，日前，涉事人员已交当地警方依法处理。

正在接受讯问的是违法操作飞行器的某技术有限公司员工唐某。2018年2月7日下午，他与北京某航空有限公司郭某等4人，操纵油电混合动力无人机在河北省唐山市古冶区范各庄上空约1000米高度，对矿区进行航空测绘。这4人不但都不具备操纵无人机资质，更严重的是没有申请空域。无人机起飞不久，中部战区及战区空军有关部门迅速通过技术手段掌握了所在空域的异常情况。

中部战区联合参谋部作战局副局长程先启：我们的雷达部队，首先在唐山市正东25公里处发现了一批不明空情，战区联指中心命令2架战斗机升空查证，空中飞行员目视发现为固定翼无人机。同时，派出地面部队赴事发地域，协助地方公安部门进行处置。

违法飞行器操作手唐某：在航线快走完的时候，那个经理跟我说不好了，头顶有战机，头顶战机飞的比较低，那我说赶紧撤回来吧。

正当唐某等人将无人机降落，准备逃离时。前来查证的军警联合行动分队及时赶到。

中部战区政治工作部保卫局干事刘军：近几年，低空飞行的航空器种类日益繁多，除了无人机，一些简易航空器，比如动力伞、热气球等，自主导航和通信能力都很弱，容易出现偏离预定航线和空域的情况，一旦进入重要目标上空，很有可能危及目标安全，甚至造成严重影响。

据介绍，因唐某等人的违法行为，当天先后有多架民航航班被迫修改航线，导致航班延误，造成了巨大经济损失。

中部战区政治工作部保卫局干事刘军：这次违规飞行，扰乱了空中管理秩序，影响了民航安全飞行，干扰了部队正常的空中训练，占用了军队的战备资源，耗费了大量的人力、物力，给首都空防安全带来严重现实威胁。

河北省唐山市公安局古冶分局范各庄派出所副所长张磊：这四名犯罪嫌疑人，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，涉嫌过失以危险方法危害公共安全罪，已经被人民检察院批准逮捕，等待他们的将是法律的制裁。

在这，提醒广大飞行爱好者以及专业从事无人机飞行的人员，在飞行之前一定要向相关部门申请报备，得到允许以后再进行飞行活动。

[新闻链接]无人机飞行要提前申报，依法飞行

近年来，随着小型无人机技术的日臻成熟，喜欢小型无人机的爱好者也越来越多，但是，这种小型无人机可不是说飞就能飞的，那么，开飞之前需要拥有哪些资格，办理哪些手续呢？

据军方人员介绍，这种“低慢小”航空器在给人们生产生活带来便利的同时，也非常容易引发军队、民用航空的空中险情，对国家安全和公共安全造成严重影响。

中部战区联合参谋部作战局副局长程先启：任何空中飞行活动，都必须以确保国家空防安全、公共安全和个人安全为前提，不能只讲飞行权利、不尽飞行义务。按照规定，从业人员必须考取相关的资格证书，通用航空任务飞行实施前，必须按照国家飞行管制规定向所在地区飞行管制部门提交飞行计划申请。

如何进行通用航空任务飞行办理申报手续呢？通用航空任务飞行航空摄影和遥感物探，由任务所在地民航管理局相关的战区协商批准；除遥感物探、航空摄影外的其它的通用航空飞行，可直接找战区空军申请飞行计划。

中部战区联合参谋部作战局副局长程先启：比如说，咱们在首都地区实施（通用）航空任务飞行（航摄和遥感物探），可以找华北地区管理局，由他们向中部战区（联合）参谋部申请作业范围，根据中部战区的批准函找所在战区空军，就是咱们的中部战区空军参谋部，申请飞行计划，组织实施作业。

（原题为《河北发生一起无人机“黑飞”事件 军地联合处置 4人被批捕》）