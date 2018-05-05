苹果CEO库克：对能有巴菲特做大股东感到激动

新浪科技讯 北京时间5月5日凌晨消息，苹果公司CEO蒂姆·库克（Tim Cook）周五称，他对能有传奇投资人沃伦·巴菲特（Warren Buffett）及其麾下伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）作为苹果公司的大股东感到“激动”。

巴菲特在美国当地时间周四晚间披露信息称，伯克希尔哈撒韦在第一季度中买进了7500万股苹果公司股票，这一消息推动后者股价在周五早盘创下了历史新高。

库克发表声明称：“就个人而言，我一直都非常敬仰沃伦，并一直对他的深刻见解和建议心存感激。”

如果伯克希尔哈撒韦是在苹果公司股价处于第一季度中最低水平时买入的该公司股票，那么7500万股的买入总价就在110亿美元以上，但实际买入价则很可能高于这一水平，原因是这个季度中苹果公司股价仅有一个交易日低于154美元。

巴菲特在接受CNBC采访时表示：“这是一家令人难以置信的公司。”

在买进上述股票后，伯克希尔哈撒韦已成为苹果公司第三大股东，仅次于先锋投资集团和贝莱德集团。（唐风）