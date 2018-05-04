IDC：Q1平板电脑出货量下降近12% 连续14个季度下降

原标题：IDC：Q1平板电脑出货量同比下降近12% 连续14个季度下降

【TechWeb报道】5月4日消息，据国外媒体报道，平板电脑市场已连续14个季度同比下滑。2018年第一季度同比下降11.7 %：全球出货量为3170万台，而去年同期为3580万台。

更糟糕的是，降幅又回到两位数( 2017年季度仅出现了一位数的降幅)。这一估计来自IDC，IDC统计了平板电脑的外形和可拆卸性，也就是说包括键盘在内的平板电脑。苹果保持了本季度的榜首位置，三星和华为跻身前三名。前五大供应商占市场的65.6 %，高于去年的61.2 %。

苹果的出货量仅增加了20万台，但这仍然意味着3.9个百分点的增长（从24.9 %上升到28.8 %），因为平板电脑市场整体下滑幅度如此之大。得益于价格低廉的iPad和更新的iPad专业版，该公司得以保持领先地位。最大的问题是今年iPad的表现如何。

三星的平板电脑销量比去年同期减少了70万台，市场份额( 16.7 % )保持不变。该公司是为数不多的提供高端Android平板电脑的品牌之一，但考虑到移动可拆卸，这将持续多久还不清楚。

华为又发运了40万台平板电脑，增长了2.2个百分点(从7.8 %升至10 % )，巩固了其第三名的地位。联想的发货量增长了0.8个百分点，而亚马逊的发货量则大幅下降(在假日季，该公司获得了第二名)。

与2017年和前几年相比，这一切都没有重大变化。平板电脑的更换周期仍然比智能手机更接近传统电脑，而可拆卸平板电脑是唯一一个增长的类别。现在每个人都在试图衡量Chrome操作系统对不断下滑的市场可能产生的影响。

IDC研究分析师Jitesh Ubrani在一份声明中说:“Chrome操作系统进入可拆卸市场是一个可喜的变化，因为从平台的角度来看，谷歌最终是一个重要的竞争者。谷歌对Chrome操作系统的更严格控制和集成，将使品牌能够更多地关注硬件设计和其他服务，而不是花费资源重新配置Android，使其能够在可拆卸的环境中工作。再加上微软在ARM上运行Windows的努力，这个可拆卸的市场将在短期内实现强劲增长。”