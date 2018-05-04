iPhone X为Q1最畅销智能手机 全球销量达1600万部

原标题：报告称iPhone X为Q1最畅销智能手机 全球销量达1600万部

作者：yoyo

【TechWeb报道】5月4日消息，据国外媒体报道，根据市场调研公司Strategy Analytics的最新研究，2018年第一季度全球智能手机出货量达到3.45亿部。

尽管担心价格昂贵，苹果iPhone X仍是全球最畅销的智能手机型号，当季销量达到1600万部。小米Redmi 5A和三星Galaxy S9 Plus是全球销量最高的安卓智能手机型号。

Strategy Analytics执行董事尼尔·马斯顿( Neil Mawston )表示，“2018年第一季度全球智能手机出货量达到3.544亿部。全球最受欢迎的六款智能手机在本季度全球智能手机出货量中占七分之一。”

战略分析高级分析师juha Winter补充道，“我们估计苹果iPhone X在2018年第一季度的出货量为1600万台，在全球市场份额为5 %。iPhone X在第二季度仍是全球最受欢迎的智能手机机型，这是因为它融合了出色的设计、复杂的相机、广泛的应用程序以及广泛的零售业务。自2017年11月上市以来，苹果已经在全球范围内转移了近5000万部iPhone X。苹果iPhone 8和iPhone 8 Plus分别售出1250万台和830万台，分别位居第二和第三。上一代iPhone 7的销量达到560万台，位居第四。综合起来看，苹果如今占据了全球最受欢迎的六款智能手机中的四款。”

战略分析主管Linda Sui补充道，“我们估计，2018年第一季度小米Redmi 5A在全球的出货量为540万台，市场份额为2 %。小米已经在印度和中国广受欢迎。小米正在通过在线渠道销售大量智能手机，其主要零售合作伙伴包括Flipkart和京东。”

战略分析主管Woody Oh补充道，“我们估计三星Galaxy S9 Plus在2018年第一季度的全球销量为530万台，市场份额为2 %。三星的新旗舰店Galaxy S9和S9 Plus在第一季度末才开始出货，但出货已经有了一个很好的开始。S9 Plus提供了极具吸引力的无边框曲面屏幕设计、丰富的软件应用程序产品组合，以及遍布数十个国家/地区的一流零售分销。我们预计S9 Plus将在2018年第二季度成为全球最畅销的Android智能手机。”