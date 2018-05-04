特斯拉产能瓶颈原因查明 二季度有望走出产能地狱

原标题：特斯拉产能瓶颈原因水落石出，马斯克称二季度有望走出产能地狱

作者：杨海艳

成立15年后，特斯拉终于明白大规模量产的边界在哪里。

特斯拉在一季度创下最大额度的亏损，但好消息是，CEO马斯克表示困扰Modle3产能瓶颈的问题终于水落石出，并有被逐渐解决的迹象。

特斯拉昨日发布了一季度财报，虽然公司收入有所增加，总营收达到34.09亿美元，高于去年同期的26.96亿美元，但却创下了7.85亿美元的季度亏损纪录。此外，2018年第一季度特斯拉的自由现金流为负10亿美元，去年第四季度该数值则为负2.27亿美元，业内认为，这可能会造成支付延迟和消费者押金的风险。

虽然投行和机构进一步看空特斯拉，但马斯克却表示，特斯拉可以在2018年下半年达到正向现金流，在第三和第四季度实现盈利。与此同时，特斯拉计划在2018年削减4亿美元开支。马斯克称，“2018年的开支预计会稍微低于30亿美元，低于2017年的34亿美元。”

让马斯克自信特斯拉能在今年实现正向现金流的最关键点在于，他认为特斯拉已经在逐渐走出“产能地狱”。虽然特斯拉在此前不久宣布大规模召回，与此同时，自动驾驶系统也经常出现事故，但这些都不足以影响特斯拉在市场层面的表现，导致亏损最主要的原因一直以来就在于产能不足。

“由于产能暂时不足，本季度的Model 3毛利率仍为负，但这在我们的预期之内。”马斯克说。但在给员工的内部信以及给股东的函件中，他表示，这一状况将很快得到解决，“截止至4月我们按计划暂停生产线以进一步提升产能前，Model 3的产量已连续三周超过2000辆，并且在其中的最后一周达到2270辆”。

产能改善的主要原因包括以下几个方面：首先电池模块的产能瓶颈得到改善，这曾是特斯拉的主要生产瓶颈。“在安装了我们在德国设计、制造的全新自动化生产线之前，我们就可以满足周产5000辆车辆的所需电池模组。而全新自动化生产线将大幅降低生产成本。”马斯克说。

其次是工厂的自动化程度应用过快。马斯克反思说：“在早期，我们犯了一个错误：将大量的自动化过快地应用到生产过程中。因此，在感受到应用全自动化对某些部分进行装配带来的挑战后——如电池模块生产线、部分原料周转系统，以及总装的两个步骤——我们改善了生产流程，以一定程度的半自动化以及人工装配取代部分全自动化。”在整个生产流程中，最慢的环节其实是决定整个生产效率的关键点。特斯拉此前的错误在于，片面追求全自动化，而忽视了在某些特定的生产制造环节，人工装配或者说半自动化其实才能达到效率的最大化。

明白这些问题后，特斯拉对工厂进行了全面的改造。马斯克重申，Model 3的产量会在2018年第二季度前，如期达到周产量5000台的目标。“一旦我们实现周产5000辆的里程碑，我们将会汲取经验并改善生产线，继续以更有效的方式增加产能，最终达到周产10000辆的水平。”他说。

成立近15年，在向市场投放了4款车以后，从马斯克对外发声的情况看，特斯拉才逐渐理顺了供应链体系，领悟到生产制造的奥妙，并逐渐磨合。由此可见，从生产一款车到量产一款车再到大规模量产一系列车型，确实并不是一件易事。相反，这一路充满荆棘和挑战。不少报道以“每分钟烧掉6500美元”来形容特斯拉造车所耗费的巨资，在这一过程中，不断有机构和分析师认为特斯拉已经处于破产边缘。虽然我们并不知道此次特斯拉modle3是否真的能走出产能困境，但特斯拉的经历也给中国广大的造车新势力们提了不少醒：“造车并非易事”。资金只是一个很小的方面，最难的地方在于对供应链的掌握和把控、生产制造流程的理解，以及生产节奏的掌控和把握。

即便是能够完美改善生产制造瓶颈，马斯克依然还需要解决诸多挑战。在致股东函中，他表示，特斯拉的需求旺盛，“尽管全球范围内仅有不到20家特斯拉展厅展示了Model 3，但该车型的预订量（包括尚未交付的配置订单）超过了45万辆”。今年第二季度，特斯拉计划在更多的特斯拉展厅展示Model 3。

但大规模交付也会遭遇别的挑战。比如说，一季度，交付量扩大后的基础设施增加，使得特斯拉加大对服务基础设施的持续投入，服务及相关业务的亏损进一步增长至1.18亿美元。另外，相较上一季度，2018年第一季度末，由于有更多的Model S和Model X尚在运输途中等待交付，这对特斯拉的营运资金产生了约1.2亿美元的负面影响，经营行为现金支出达到3.98亿美元。由于一季度最后几天车辆交付量的显著增加，第一季度应收账款对运营现金流产生了1.69亿美元的负面影响。

同时也有好消息，比如二手车收益的增加，新能源积分交易的收益增加以及来自汽车租赁等服务品类的资金收益。