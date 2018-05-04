台媒公布两岸三地企业排名 腾讯阿里位列第一第二

记者 余潞

台《今周刊》两岸三地市值1000大企业排名出炉。尽管过去一年大陆股市表现不佳，但仍稳居全球第二大资本市场，规模约为台湾的8倍、香港的2倍。

自2003年《今周刊》制作两岸三地市值1000大企业排名调查以来，迄今已进入第15个年头。调查显示，技术升级、产品升级和服务升级，是包括在美国上市的华资企业的主旋律。本次入榜的大陆上市公司共661家，若加上中资在香港及美国两地挂牌上市的企业，总共708家，与去年的743家相比有所减少，“是调查以来罕见的明显衰退”。不过，排名第一、第二的腾讯和阿里巴巴分别出现58%与49%的市值增长率，且均超越10万亿元(新台币，下同)关卡，为调查以来首见的十万亿元级企业。

台湾企业入榜数结束了多年来的下滑趋势，从2017年的63家增加至72家。其中台积电以5.8万亿元市值排名第七，比去年进步一个名次，是台湾市值最高的企业。鸿海的市值比去年减少15%，达1.4万亿元，名次由第20退步至32名。另外，今年排名第1000名的是大陆运动用品公司李宁，市值719亿元，“显示700亿元以上已经是进入千大企业的一个基本门槛”。对照2003年《今周刊》首次制作两岸三地企业市值500大排行榜，719亿元可排到第121名，当年第500名仅172亿元，“显示企业经营大者恒大的趋势”。

分析称，台湾厂商表现相对亮眼，一是台股表现优于沪深股价指数;二是特朗普政府的美元贬值汇率政策，使人民币大幅升值，相对而言新台币升值幅度较小。