核心提示：西媒称，朝鲜国家科学院的研究成果可谓包罗万象：利用自然资源种植食用菌；利用特殊玻璃维持室内16度恒温的节能建筑；利用卫星发现地下水等。

原标题：西媒记者“朝鲜硅谷”见闻：高楼林立设施齐全 科研成果丰硕

参考消息5月4日报道 西班牙《世界报》5月2日刊登题为《在朝鲜的“硅谷”》一文。作者为哈维尔·埃斯皮诺萨。文章摘编如下：

朝鲜国家科学院最具代表性的作品并不在平壤，而停泊在大同江岸边。这艘船依靠该机构生产的太阳能板提供动力，所有材料全部由朝鲜制造，载客量超过50人。

这艘船在工作日可作为人们的代步工具，续航时间可达10小时。经过8小时的充电后，其航行速度可达每小时6海里。和另外两艘类似的太阳能船一样，这艘船平日里会停泊在码头充电。

太阳能船所利用的特殊技术来自朝鲜国家科学院设在平城市的研究所的研发成果。而平城市素有“朝鲜硅谷”之称。从上世纪60年代起，平城市变成了朝鲜的科技中心。包括朝鲜国家科学院在内的很多科研机构都在这里设立了分支机构，以实现朝鲜经济自给自足的宏伟目标。

平壤与平城市之间约有45分钟的车程。科学家们住在林立的高楼中，各种配套设施一应俱全。

在位于平壤的朝鲜国家科学院总部门前，同样悬挂着3位领袖的画像和题字。现任朝鲜最高领导人曾称赞科学家是国家最珍贵的财富，并为他们提供了最优越的生活条件。面对国家对科学的重视，无数大专院校学生都将科研工作作为自己梦寐以求的事业。

朝鲜国家科学院建立于1952年，正值朝鲜战争时期。展览馆中珍藏着科学院落成时的照片。展览集合了3位领导人视察科研工作和科研项目的珍贵影像资料。这些成就都是朝鲜实现经济自给自足的标志。

朝鲜国家科学院的研究成果可谓包罗万象：利用自然资源种植食用菌；利用特殊玻璃维持室内16度恒温的节能建筑；利用卫星发现地下水等。

相关数据显示，朝鲜国家科学院共有6000至8000名科学家，其中20%是女性。

由于缺乏石油，朝鲜将眼光放在了可再生能源上。上文提到的太阳能板技术作为朝鲜科学研究院的一项重要研发项目从2015年开始在朝鲜普及应用，如今已经走进了包括农村地区在内的朝鲜寻常百姓家。

在谈到自己的理想时，朝鲜的科学家会无一例外地回答：为了提高人民生活水平而奋斗。（编译/刘丽菲）