港交所改变IPO政策后 公司上市申请需求激增

新浪科技讯 北京时间5月4日消息，香港证券交易所负责人表示，港交所刚出台的首次公开发行（IPO）政策新规将有助于推动更多的公司提出申请。

港交所首席执行官李小加（Charles Li）上周五接受彭博电视的采访时表示，预计改革后港交所的IPO数量将“非常可观”。中国智能手机制造商小米公司是第一个在新政出台后申请上市的公司——这可能是自2014年以来全球规模最大的首次上市。

“我们现在已经看到了改革后引发的一系列十分健康的效应，”李小加说。“人们正在准备提交文件，或是正在排队……我能够预测，在未来几周和几个月里，有几十个公司可能会提交IPO申请。”

在一个于本周一生效的重大政策颁布后，那些赋予创始人和高管更多投票权的科技公司现在已经获准在香港上市。那些没有收入或利润的生物技术公司现在也可以上市了。

李小加是在平安医疗科技公司的首次交易后发表上述言论的。当地时间上午11时23分，该公司的“平安好医生”股价上涨至55.30港元，发行价为每股54.80港元，筹资11亿美元。

小米计划中的IPO预计将筹资至少100亿美元，这可能会使这家成立8年的公司估值飙升至1000亿美元。(赛文)