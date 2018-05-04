魅族Android Go手机已通过FCC认证 售价在600元以下

作者：江建龙

【TechWeb报道】5月3日消息，近日谷歌放出了Android 8.1的精简版Android Go操作系统，已有不少国内手机厂商开始准备入门级机型。现在最新消息，魅族全球营销总监Ard Boudeling表示已经与Google开展合作，今天一款魅族型号为m810l手机已通过FCC认证，确认这是搭载Android Go操作系统的入门机。

据消息了解，根据已通过FCC认证的“m810l”魅族新机来看，整体设计延续了魅蓝经典设计风格，机身背面仅有后置单摄像头以及闪光灯，顶部保留了3.5mm耳机插孔，底部为对称式双扬声器设计，居中为USB标准接口。Android Go是谷歌去年开发者大会上发布的系统，针对入门级低配置的机型能稳定运行轻量级的Android操作系统，尤其是只有512MB或1GB RAM的Android手机，能够给手机的性能表现提升15%，系统占用空间减少到50%，还集成常用的谷歌官方相关应用。

最后，魅族这次与谷歌合作，首款运行Android Go的魅族品牌应该是魅蓝系列即将亮相，这款手机售价显然会比千元机还便宜，据说价格在600元以下。具体真相只能等待后续曝光揭晓，拭目以待。