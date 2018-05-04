新浪科技> 业界 > 正文

魅族Android Go手机已通过FCC认证 售价在600元以下

魅族Android Go手机已通过FCC认证 售价在600元以下
2018年05月04日 09:47 TechWeb
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　作者：江建龙

　　【TechWeb报道】5月3日消息，近日谷歌放出了Android 8.1的精简版Android Go操作系统，已有不少国内手机厂商开始准备入门级机型。现在最新消息，魅族全球营销总监Ard Boudeling表示已经与Google开展合作，今天一款魅族型号为m810l手机已通过FCC认证，确认这是搭载Android Go操作系统的入门机。

　　据消息了解，根据已通过FCC认证的“m810l”魅族新机来看，整体设计延续了魅蓝经典设计风格，机身背面仅有后置单摄像头以及闪光灯，顶部保留了3.5mm耳机插孔，底部为对称式双扬声器设计，居中为USB标准接口。Android Go是谷歌去年开发者大会上发布的系统，针对入门级低配置的机型能稳定运行轻量级的Android操作系统，尤其是只有512MB或1GB RAM的Android手机，能够给手机的性能表现提升15%，系统占用空间减少到50%，还集成常用的谷歌官方相关应用。

　　最后，魅族这次与谷歌合作，首款运行Android Go的魅族品牌应该是魅蓝系列即将亮相，这款手机售价显然会比千元机还便宜，据说价格在600元以下。具体真相只能等待后续曝光揭晓，拭目以待。

魅族手机
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有