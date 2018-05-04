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500多页小米招股说明书中 藏着一个被忽略的可怕细节

500多页小米招股说明书中 藏着一个被忽略的可怕细节
2018年05月04日 09:36 PingWest
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　　小米提交招股说明书了。

　　从2015年亏损，到2016年转亏为盈，再到2017年盈利翻倍，小米是一家能赚钱的公司，大家已经了解了。但除了盈利能力之外，在长达500余页的招股书中有一处细节被很多人忽视了。这个数字很可怕，却是小米能走到今天的基础——

　　“存货周转天数：45天。”

　　在小米招股书中，赫然写着2017年小米“存货周转天数”为45天。这个数字代表什么呢？简单地来说，就是平均一台设备从入库到卖出去，只需要45天。当然小米的存货实际上并不单纯是电子设备，还包括原材料、成品、半成品、配件等等。

　　这很厉害吗？

　　存货周期堪比沃尔玛

　　小米是一家以硬件销售为主要营收来源的公司。存货周期为45天，相当于一年周转8次。

　　我们加一组数据比较一下：2017年公布的《Gartner供应链25强》中，另一家百货公司沃尔玛，一年周转8次，存货周期为45天。快销品牌H&M，一年周转3次，存货周期为121天。

　　也就是说，小米的存货周期与沃尔玛相同，明显短于快消潮牌H&M。

　　同为45天存货周期的小米和沃尔玛，却分属不同的行业，以硬件销售为主的小米，在存货周期上达到了百货公司的标准，甚至超越了快消品。而在2016年，小米的”存货周转天数“还是51天。

　　为保证公司健康的库存、资金周转，库存的精准管理对企业有极高的要求。小米生态链中，硬件设备的发布频率几乎是一月一款，而手机的更新周期也普遍为六个月。对于小米来说，压缩存货周期是驱动公司前进有必要且有效的方式。曾有一家手机厂商发布了最新旗舰，却还在清理上一代的库存。对于企业无异于赔本的买卖。

　　对标好市多（Costco）

　　让我们再来看一家比小米存货周期还厉害的公司：好市多（Costco）。

　　好市多是一家百货零售公司，存货周期为29.5天，相当于一年周转12次。

　　这是备受小米创始人雷军推崇的一家明星公司。美国著名仓储式零售商好市多（Costco）在业界因其神一般的商业模式被奉为经典。从创办起，好市多的商品毛利率就从未超过 14%，要知道在美国零售行业里没有45%的毛利率是无法生存下去的，但好市多做到了，还做得很好。

　　与此相较，2017年，小米的毛利润率为13.2%。

　　“小米每年整体硬件业务（包括手机及IoT和生活消费产品）的综合税后净利率不超过 5%”——这个很多人看起来是噱头的小米董事会决议，跟好市多的经营理念暗相扣合。雷军自成立小米不久，就一直在学习并实践好市多的商业模式、品类把控、品牌建设和用户群体选择，甚至近年雷军公开演讲、接受采访，都表示希望小米能与好市多相提并论。

　　好市多除了特殊的商业模式，其仅有29.5天的库存周期短得令人羡慕。越短的库存周期意味着越少的资金积压，越多的存货能尽快地变现，促进更积极的资金流动，为企业带来更高频的盈利，大幅度降低经营成本。

　　小米走到今天，不仅仅在于产品的性价比。在产品的背后，还有它对库存极其严格的控制，堪比百货公司的存货周转天数让你不可否认，小米还真的一家电商和新零售公司。

小米招股书存货
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