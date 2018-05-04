新浪科技> 业界 > 正文

科技企业对中西部省份外贸愈加重要 占进出口总值60%

科技企业对中西部省份外贸愈加重要 占进出口总值60%
2018年05月04日 09:34 一财网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　原标题：中西部省份外贸“依赖症”：几家外企独大

　　作者：李秀中

　　在去年突破5000亿元之后，今年一季度河南进出口出现小幅下滑。

　　郑州海关近日发布的数据显示，今年一季度，河南省进出口总值1093.6亿元，与去年同期相比下降3.8%。

　　另据西安海关统计，今年一季度，陕西省进出口总值832亿元，同比增长45.8%。

　　河南省和陕西省进出口总值的一增一降，实际上反映了近几年中西部省市的进出口，被少数几家外商电子企业主导的现实。

国际市场波动国际市场波动

　　从数据分析来看，拉低河南进出口增长的原因中，手机是重要因素。郑州海关数据显示，今年一季度，河南手机出口402.5亿元，下降9.7%；与此同时，进口集成电路121.9亿元，下降15.5%，进口手机用摄像头44.6亿元，下降12.1%。

　　iPhone手机是河南主要出口产品，目前iPhone手机一半出自富士康郑州工厂。随着iPhoneX全球销量下滑，河南的进出口数据受到的影响显现。而在此前几年，富士康郑州项目曾带来郑州和河南进出口的大幅增长。

　　2010年以后，中西部省区吸引了一大批外向型的企业。尤其像富士康这一类企业向中西部内迁，并迅速形成庞大生产规模。现在全球每两台电脑所用CPU中就有一台“成都造”，全球2/3的iPad出自成都，全球1/3的笔记本电脑出自重庆，苹果手机一半出自郑州。

　　由于中西部地区长期以来进出口贸易的基数较低，当这些以全球为市场的企业内迁之后，其出口出现了爆发式的高增长，当时中西部进出口逆势飘红与东部沿海地区的情况形成鲜明对比。

　　现在陕西进出口的高增长也有赖于三星西安项目。西安海关数据显示，今年一季度，外商投资企业进出口达543.8亿元，增长33.6%，占同期陕西省进出口总值的69.7%。加工贸易进出口总值超500亿元，增长31.7%，占同期陕西省进出口总值的64.1%。

　　从市场上看，今年一季度，陕西省对韩国进出口贸易总值173.5亿元，增长66.8%；从商品结构看，机电产品进出口669.9亿元，占同期陕西省进出口总值的85.8%。

　　不过，“成也萧何，败也萧何。”随着国际市场需求持续疲软，这些外贸高增长地区也出现大幅下降，河南的下滑不是孤例。

　　2015年四川外贸进出口总额大降26.5%，2016年再降3.6%。原因就在于国际市场需求疲软导致出口下降，同时，加工贸易生产低迷使得进口下降。

　　依赖几家外商企业

　　中西部地区进出口数据的大幅波动，主要在于这些地区的进出口集中于少数几家外商投资企业，它们占据这些省区进出口总值的60%以上。

　　西安海关数据显示，今年一季度，陕西省的外商投资企业进出口543.8亿元，增长33.6%。郑州海关数据显示，今年一季度河南外商投资企业进出口690.9亿元，下降11.2%，占63.2%。

　　因此，随着市场变化，这些企业的进出口下滑就会直接影响到当地的进出口。

　　2015年，成都出口排名前几的鸿富锦精密电子(成都)公司也就是富士康成都工厂出口同比下降26.93%，戴尔成都公司出口同比下跌36.7%，英特尔成都公司出口下跌22.86%。当年，成都进出口总额同比下降了29.1%。

　　四川省统计局总经济师熊建中对第一财经记者表示，四川外贸有三个特征：一是以加工贸易和一般贸易为主，这占外贸总额的86.7%；二是外商投资企业对进出口起到支撑作用；三是主要是机电产品。

　　在大幅下滑之后，四川进出口去年恢复性增长，也能看到外商企业的作用。

　　外贸主要集中于少数几家企业会导致出口主要产品比较单一。从商品结构看，机电产品进出口669.9亿元，占同期陕西省进出口总值的85.8%。而郑州的手机出口约占进出口总值的40%。2017年，河南手机出口1934.3亿元，增长7.9%，全年手机出口首次突破一亿台。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有