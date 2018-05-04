科技企业对中西部省份外贸愈加重要 占进出口总值60%

原标题：中西部省份外贸“依赖症”：几家外企独大

作者：李秀中

在去年突破5000亿元之后，今年一季度河南进出口出现小幅下滑。

郑州海关近日发布的数据显示，今年一季度，河南省进出口总值1093.6亿元，与去年同期相比下降3.8%。

另据西安海关统计，今年一季度，陕西省进出口总值832亿元，同比增长45.8%。

河南省和陕西省进出口总值的一增一降，实际上反映了近几年中西部省市的进出口，被少数几家外商电子企业主导的现实。

国际市场波动

从数据分析来看，拉低河南进出口增长的原因中，手机是重要因素。郑州海关数据显示，今年一季度，河南手机出口402.5亿元，下降9.7%；与此同时，进口集成电路121.9亿元，下降15.5%，进口手机用摄像头44.6亿元，下降12.1%。

iPhone手机是河南主要出口产品，目前iPhone手机一半出自富士康郑州工厂。随着iPhoneX全球销量下滑，河南的进出口数据受到的影响显现。而在此前几年，富士康郑州项目曾带来郑州和河南进出口的大幅增长。

2010年以后，中西部省区吸引了一大批外向型的企业。尤其像富士康这一类企业向中西部内迁，并迅速形成庞大生产规模。现在全球每两台电脑所用CPU中就有一台“成都造”，全球2/3的iPad出自成都，全球1/3的笔记本电脑出自重庆，苹果手机一半出自郑州。

由于中西部地区长期以来进出口贸易的基数较低，当这些以全球为市场的企业内迁之后，其出口出现了爆发式的高增长，当时中西部进出口逆势飘红与东部沿海地区的情况形成鲜明对比。

现在陕西进出口的高增长也有赖于三星西安项目。西安海关数据显示，今年一季度，外商投资企业进出口达543.8亿元，增长33.6%，占同期陕西省进出口总值的69.7%。加工贸易进出口总值超500亿元，增长31.7%，占同期陕西省进出口总值的64.1%。

从市场上看，今年一季度，陕西省对韩国进出口贸易总值173.5亿元，增长66.8%；从商品结构看，机电产品进出口669.9亿元，占同期陕西省进出口总值的85.8%。

不过，“成也萧何，败也萧何。”随着国际市场需求持续疲软，这些外贸高增长地区也出现大幅下降，河南的下滑不是孤例。

2015年四川外贸进出口总额大降26.5%，2016年再降3.6%。原因就在于国际市场需求疲软导致出口下降，同时，加工贸易生产低迷使得进口下降。

依赖几家外商企业

中西部地区进出口数据的大幅波动，主要在于这些地区的进出口集中于少数几家外商投资企业，它们占据这些省区进出口总值的60%以上。

西安海关数据显示，今年一季度，陕西省的外商投资企业进出口543.8亿元，增长33.6%。郑州海关数据显示，今年一季度河南外商投资企业进出口690.9亿元，下降11.2%，占63.2%。

因此，随着市场变化，这些企业的进出口下滑就会直接影响到当地的进出口。

2015年，成都出口排名前几的鸿富锦精密电子(成都)公司也就是富士康成都工厂出口同比下降26.93%，戴尔成都公司出口同比下跌36.7%，英特尔成都公司出口下跌22.86%。当年，成都进出口总额同比下降了29.1%。

四川省统计局总经济师熊建中对第一财经记者表示，四川外贸有三个特征：一是以加工贸易和一般贸易为主，这占外贸总额的86.7%；二是外商投资企业对进出口起到支撑作用；三是主要是机电产品。

在大幅下滑之后，四川进出口去年恢复性增长，也能看到外商企业的作用。

外贸主要集中于少数几家企业会导致出口主要产品比较单一。从商品结构看，机电产品进出口669.9亿元，占同期陕西省进出口总值的85.8%。而郑州的手机出口约占进出口总值的40%。2017年，河南手机出口1934.3亿元，增长7.9%，全年手机出口首次突破一亿台。