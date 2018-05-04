乐高和亚马逊合作 推出会讲故事的互动积木游戏项目

原标题：乐高和亚马逊合作 推出互动积木游戏项目

5月2日，乐高和亚马逊在英国和美国推出了一个互动游戏项目，孩子们可以一边搭乐高的积木，一边听亚马逊的语音助手Alexa讲故事。

Alexa上一共上线了5个动物故事和5个汽车故事，每个故事侧重于发展孩子不同的技能。例如，“鸟的故事”讲述了一只喜欢冒险的鸟，需要找到一个家。孩子们可以根据这个故事进行角色扮演，根据故事情节搭建乐高的积木。这个故事侧重于发展孩子的语言和运动技能。

这些故事主要针对2-5岁的儿童，与现在的乐高得宝系列积木是配套的，但也适用于其他积木和玩具。

这是乐高新任CEO Niels B. Christiansen为吸引痴迷于电子产品的儿童所做的一次尝试。Christiansen在去年10月就职以来，一直在强调数字化，他希望将乐高的积木与数码产品相结合，以帮助重振销量。他说：“我们认为这是让孩子们保持更长时间的兴趣的一种方式，包括年龄稍大的孩子。”

近年，乐高推出了各种手机App、紧密结合移动端App的可编程玩具EV3以及能够让孩子感受基本编程概念的Lego Boost。但到目前为止，乐高在数字领域的成绩喜忧参半。尽管乐高2014年上映的《乐高大电影》意外受到追捧，收获了4.692亿美元的佳绩，它的一些电子游戏也取得了成功，但去年上映的续集《乐高蝙蝠侠大电影》的票房回落，它2010年推出的多人线上游戏“乐高宇宙”(LegoUniversy)也以失败告终。

乐高日前公布的财报显示，乐高2017年销售额下降8%至350亿丹麦克朗(368亿元)，营业利润降低了17%至104亿丹麦克朗(109亿元)。这是乐高自2004年来首次出现全年销售和净利润同时下滑。在我们之前的报道中，我们分析原因认为主要还是归结于欧美成熟市场的萎缩。

去年，乐高裁员1400人，约占员工总数的8%。

亚马逊近年发展不错，它也想抓住儿童这个市场。Alexa此前上线了海绵宝宝游戏和包含了很多不同的音乐游戏的芝麻街应用，这都是针对儿童开发的。

除了Alexa，亚马逊还推出了Prime Book Box，为12岁以下的孩子提供盒装精装书订阅与服务。亚马逊以儿童为卖点的FreeTime服务，有严格的家长控制系统，提供的图书、视频、教育应用和游戏也都针对儿童，这为它赢得了不少家庭的青睐。

报道称，如果Alexa的这个故事项目受到家庭欢迎，亚马逊可能会继续投资，开发适合家庭的服务。