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直击|联想集团回应被剔除恒生指数:对股票无长期影响

直击|联想集团回应被剔除恒生指数:对股票无长期影响
2018年05月04日 19:37 新浪科技
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　　相关新闻：联想集团将从香港恒生指数中被剔除

　　新浪科技讯 5月4日晚间消息，香港恒生指数发布公告，宣布联想集团将从香港恒生指数中被剔除，石药集团加入。对此，联想集团向新浪科技回应称，尊重恒生指数的审核结果，但特别关注公司的持续转型，以及为股东带来可持续的长期回报。恒生指数的审核结果，并不会对我们的股票表现产生长期的实质影响。

　　回应称更关注公司持续转型

　　联想集团回应称，尊重恒生指数的审核结果，但特别关注公司的持续转型，以及为股东带来可持续的长期回报。我们认为，恒生指数的审核结果，并不会对我们的股票表现产生长期的实质影响。

　　事实上，我们看到公司的经营业绩在稳步提升。最新的第三财季报告显示，联想已经重回上升通道，单季营收达129亿美元，创三年新高，税前利润1.5亿美元，同比大幅提升48.5%。

　　从业务进展来看，联想的“三波战略”得到有效执行。与此同时，联想也在积极布局渠道变革，推动智慧零售迅速落地，推动线上线下渠道一体化、数字化、智能化变革，进一步有效提升销售效率以及客户体验水平。随着“三波战略”的进一步落实以及新业务核心能力建设的逐步完善，联想正进入一个业绩强劲、可持续增长的新阶段。

　　分析认为关键领域都有麻烦

　　这并非联想集团首次被踢出恒生指数。

　　2000年，联想集团首次加入恒生指数。2006年，联想集团被踢出了恒生指数。2013年3月，联想集团再次加入恒生指数。

　　此后的5年中，联想集团股价下滑了56%，市值损失58亿美元。彭博社数据显示，在过去10年间被踢出恒生指数的股票，在被取消资格之前，股价平均下滑48%。

　　近期，联想集团股票下跌至2009年10月以来最低水平，美国对中国部分企业的禁令，加剧了投资者对于中国科技板块的担忧情绪。

　　据IHS Markit Ltd数据显示，在恒生指数成份股中，该股是被做空程度最高的个股之一：13.8%的流通股被借贷给了卖空者。若遭剔除可能引发更多卖出。而据彭博汇编的数据显示，至少价值1070亿美元的被动型基金跟踪恒生指数。

　　光大新鸿基在香港的策略师Kenny Wen表示，“从发布时尚的智能手机，到保持电脑业务的市场份额，联想集团在所有关键领域都有麻烦。”

　　杨元庆称艰难时期已经度过

　　但是，联想集团CEO杨元庆或许持有乐观态度。

　　今年4月10日起，联想用10天时间，在美国罗利、希腊雅典、中国北京和日本东京分别举行了四场全球誓师大会。

　　杨元庆提出，联想在新财年要打好四大战役：个人电脑继续保持领先的盈利能力；移动业务积极求进；数据中心实现可持续的盈利性增长；人工智能打造新的竞争力。

　　“我们已经度过了联想最艰难的时期”，他在大会上称，从去年业绩报表看，联想各项数据表现较好，营业额达到了三年来最高，纵观北美拉美市场，联想PC在11个国家中进入市场前三，智能手机在4个国家中挤进前三，“我们在未来的发展道路，不仅要往前发展，而且要往上发展”。

　　杨元庆在接受新浪科技专访时坦言，联想的手机业务和数据中心业务，通过并购获得了一个很高的起点，“但你得把它们很好地消化了，才能真正变成你的东西，不但要懂这个业务，还要建立竞争力，那才真的是你的业务，在过往的几年中，联想切回到类似2005年到2008年的盘整期，但是我觉得这个盘整期是必然的，是有价值的”。

　　以下为联想集团回应全文：

　　我们尊重恒生指数的审核结果，但我们特别关注公司的持续转型，以及为股东带来可持续的长期回报。我们认为，恒生指数的审核结果，并不会对我们的股票表现产生长期的实质影响。

　　事实上，我们看到公司的经营业绩在稳步提升。最新的第三财季报告显示，联想已经重回上升通道，单季营收达129亿美元，创三年新高，税前利润1.5亿美元，同比大幅提升48.5%。

　　从业务进展来看，联想的“三波战略”得到有效执行：第一，联想PC业务增长高于市场平均增速，同时保持了行业领先的盈利能力；第二，联想数据中心业务实现了两位数的高增长，成为集团第二大利润增长引擎，其中在HPC高性能计算领域保持了连续四年中国第一、世界第二的成绩；移动业务方面，联想在北美和西欧都实现了高于大市30%以上的同比增长，在拉美的业绩表现则更为抢眼，其全年销量年比年增速达到市场的8倍，前三个季度利润年比年提升了40%，在拉美最大的4个国家都位列亚军；第三，联想在以“设备+云”和“基础设施+云”为智能变革方向的“第三波业务”上，取得了显著的阶段性进展，来自软件和服务的非设备营业额达到4.08亿美元，同比增长近9%。面对即将到来的智能物联时代，联想正全面布局SIoT（智能物联）市场，构建开放的智能生态，其中联想与迪士尼合作的联想Mirage AR头显，一经推出便成为全球AR市场规模占比最高的智能设备，如今其全球销售总额已经达到了7000万美元。在今年的CES展上，联想斩获80项CES官方大奖，获奖总数高居中国企业榜首，而且近七成获奖产品是集团研发的智能新品，包括联想Mirage AR头显、Mirage Solo VR头显、Mirage Camera、Smart Dispaly智能显示等。

　　与此同时，联想也在积极布局渠道变革，推动智慧零售迅速落地，推动线上线下渠道一体化、数字化、智能化变革，进一步有效提升销售效率以及客户体验水平。

　　随着“三波战略”的进一步落实以及新业务核心能力建设的逐步完善，联想正进入一个业绩强劲、可持续增长的新阶段。

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