相关新闻：雷军发公开信：小米是一家创新驱动的互联网公司

新浪科技讯 5月4日下午消息，华米科技创始人、董事长兼首席执行官黄汪今日撰文《黄汪答雷军：华米是谁，华米为什么而奋斗？》，表示华米的阶段性成功，是小米生态链模式的成功，是小米价值观的胜利。华米一路以来的打法，就是小米打法在智能可穿戴领域的贯彻到底。

黄汪称，从硬件上看，华米是一家以智能可穿戴为核心的设备公司；从数据上看，华米是一家人体生物及活动大数据公司；从服务上看，华米是一家聚焦于运动和健康医疗服务的互联网公司。

以下为文章全文：

小米近日递交了招股书，我由衷地为身边很多一起战斗过的小米同学们高兴，奋斗八年，殊为不易。今天也轮到你们了！真为你们开心！！

昨天晚上雷总发来问题，敦促我也认真思考了这两个终极之问。

作为最早加入小米生态链的公司之一，华米一路享受了小米高速发展的红利，直至夺取全球智能可穿戴设备市场份额的桂冠，并于今年2月8日在美国纽交所成功上市。本质上，华米的阶段性成功，是小米生态链模式的成功，是小米价值观的胜利。华米一路以来的打法，就是小米打法在智能可穿戴领域的贯彻到底。

从硬件上看，华米是一家以智能可穿戴为核心的设备公司；从数据上看，华米是一家人体生物及活动大数据公司；从服务上看，华米是一家聚焦于运动和健康医疗服务的互联网公司。

当今中国逐渐进入老龄化社会，我们每个人不但希望通过运动使自己更健康，而且希望能照顾好我们日渐老去的父母。

我们只有研发领先的可穿戴智能硬件和人工智能技术驱动的互联网服务，才能为国人提供更有效率的运动健康指导、高性价比的健康监测、更便宜的医疗服务。

放眼全球，不仅欧美，还有印度、东南亚乃至非洲，有更多的族群和人们，都需要这些基本的服务。

让地球上每个人能够平等地享受运动、健康和医疗服务，是人类的基本权利。

这就是华米为什么存在的理由，这也是华米的奋斗目标。这值得我们为此奋斗终生、值得我们为此奉献自己的全部职业生涯。

一切具备普世价值的事物，无论中间碰到多少挫折和困难，都能顽强的自生长，因为它最终促进了人类进步和幸福。希望我们的职业生涯、我们有限的生命，能够为有意义的事业、有价值地美丽绽放。

再次祝福小米！华米的同学们，一起加油！！

以下转发雷军雷总的文章，值得我们所有人深度思考。

黄汪

华米科技创始人、董事长兼首席执行官