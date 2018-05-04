西雅图企业征税计划引不满 工人齐聚亚马逊门口抗议

新浪科技讯 北京时间5月4日上午消息，一个异常温暖的日子里，在亚马逊的西雅图总部，人们抗议对这座城市最富有的企业提出的征税计划，紧张程度达到了高潮。

西雅图市议会议员Kshama Sawant请记者在亚马逊标志性的Spheres面前采访她，因为她恳求她的同事们不要放弃实施“人头税”，尽管亚马逊宣布它将暂停其部分生产建设计划，等待安理会的决定。但是，Sawant仍然努力地想传达她的态度，因为有数十名西雅图建筑工人对她冷嘲热讽，“不要人头税”。

“亚马逊是一个负责任的客户......他们完全没有必要支付即时工资，但他们这样做了。” 钢铁工人地方86联合会政治指导员Chris McClain说。他补充道，“有的人无家可归是一个巨大的社会问题，而不应仅仅由亚马逊承担。”

McClain表示，他担心他代表的工作人员被分配去建设亚马逊新办公大楼“Block 18”。周三，该公司宣布将暂停该项目的建设，直到市议会对“人头税”进行投票，“人头税”计划将向盈利超过2000万美元的企业征税，每个雇员每工时要缴纳26美分，这笔资金将用于经济适用房建设和为无家可归的人服务。

麦克莱恩组织的一名成员公开支持人头税，这让他饱受组织中其他成员的冷嘲热讽。最后，反抗议者离开了亚马逊的公司园区，Sawant因而能够解决人群问题。

“亚马逊昨天针对人头税表态：如果政府急于向我们征税，即使钱不多，那么我们也将采取措施报复， 亚马逊会减少向社会提供工作岗位。这一表态不仅是对西雅图劳动人民的一种威胁，还是对全国各个城市的劳动人民都是一种威胁。”她说。Sawant是社会主义另类党派的成员，周三时她的许多支持者也是其中的成员。

但事情的其余部分对Sawant来说并不是一帆风顺的。 来自亚马逊公司园区街对面的企业主Roland Bredlau也向市议会表达了他的沮丧难过。

“西雅图是我曾经驻足过的最美丽的地方之一，但它到处都是针头和垃圾，”布雷劳说，他经常对Sawant的表态提出抗议。“没人关心。 警方也已经被告知不要对此有任何行动。”

他后来指出，亚马逊“给这个城市的人们带来了很大的帮助，将无家可归的重担抛给它们真是大错特错。”

Bredlau有一项园林绿化业务，他表示这项业务也将纳入新税征收范围内。税收的征收对象仅限于年收入超过2000万美元的企业。

“这意味着我们必须提高价格。”他说。

亚马逊的举措让市政官员感到惊讶，因为它宣布将停止Block 18的建设，并且正在重新考虑是否还要大规模开发雷尼尔广场。尚不清楚这条新闻将人头税实施产生什么影响，目前计划投票将于5月14日进行。理事会成员Sally Bagshaw告诉城市博客SCC Insight，“我们需要更多时间”来讨论这些问题，并且建议5月14日就可以进行投票。（风轻）