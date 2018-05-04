半导体市场需求增加 巴克莱上调Nvidia股票级别

原标题：巴克莱上调英伟达股票评级 未来一年后者股价有望上涨23％

【TechWeb报道】5月4日消息，据美国财经网站CNBC报道，当地时间周四，巴克莱银行将英伟达股票评级上调至“增持”级别，理由是未来几年半导体市场需求将不断增加。

巴克莱银行分析师布莱恩•柯蒂斯（Blayne Curtis）在一份报告中写道：“在我们对人工智能领域进行了彻底的考察后，我们认为英伟达表现不错。”

他补充表示：“再一次强调，生态系统确实很重要。我们认为，英伟达在某些市场（比如汽车）上拥有优势，并且它希望在自动驾驶领域创建一个全新的生态系统。”

截至周三，英伟达股价在过去12个月中上涨了117%，而标准普尔500指数的涨幅为10.3%，这一表现在整个标准普尔500指数中排名第二。与3月13日的高点相比，该公司股价下跌了11%。

柯蒂斯还将英伟达的目标股价上调至280美元，这意味着未来12个月内该公司股价有望上涨23％。该股周四开盘小幅走高。

英伟达预计将在今年晚些时候推出新的基于Volta芯片的显卡，这是该公司在视频游戏领域的下一个重大举措。许多华尔街人士认为，这款显卡可能会带来更高的利润。（小狐狸）