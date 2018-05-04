马斯克：共享模式电动无人车是“显而易见”的未来

新浪科技讯 北京时间5月4日早间消息，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon musk）在周三的电话会议上阐述了他所谓汽车行业“显而易见的”未来。

马斯克表示，有朝一日，人们将会共享电动无人驾驶汽车。他在电话会议上说：“共享电动无人驾驶模式显然是未来的方向。”

人们会“分享自己的汽车，还能有效地提供自己的汽车——有点像机器人Lyft或机器人Uber，有点像Uber、Lyft和Airbnb的合体。”马斯克说。

他还表示，无人驾驶汽车的车主可以根据自己的需要和接受程度对外出租自己的汽车。

“你可以拥有自己的汽车，然后100%使用自动驾驶电动车。也可以供他人使用，在你不用的时候租给别人用。你可以按照自己的意愿召唤汽车，还可以只允许朋友和家人使用，或者仅限5星用户使用。”他说。

要让这些变成现实，汽车需要具备全自动驾驶功能，也就是四级或五级自动驾驶。根据美国国家高速公路交通安全管理局（NHTSA）的定义，四级自动驾驶可以在特定环境中完成所有驾驶功能，而作为最高等级的五级自动驾驶则能够在所有环境中完成所有驾驶功能。

马斯克认为，此外还需要一套“软件基础设施”方便汽车和驾驶员相互交流。但具体何时能实现这番愿景目前还很难判断，因为马斯克也不知道配套的行业监管何时能够出台。

“棘手之处在于，无人驾驶不能把事故率或死亡率降到零。它只能大幅改善现状。”马斯克表示，当人们非常关注无人驾驶的时候，这种技术仍然会发生事故。

“如果是无人驾驶技术出事故，那就会成为新闻头条，媒体不会提到他们其实不应该写这样的报道，而是应该写报道阐述无人驾驶汽车其实很安全。但这样的报道并不吸引人。”马斯克说。

监管者也需要考虑公众情绪，因此放慢了审批速度。(书聿)