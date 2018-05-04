新浪科技> 业界 > 正文

大摩分析师：马斯克财报会议表现古怪 为20年所仅见

大摩分析师：马斯克财报会议表现古怪 为20年所仅见
2018年05月04日 05:07 新浪美股
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪美股讯 北京时间3日晚，特斯拉公司CEO埃隆-马斯克（Elon Musk）在发布财报后的会议上的怪异表现，已成为周四美股市场的谈资之一。摩根士丹利的一名分析师认为这是其20职业生涯中见过的最古怪时刻之一。

　　马斯克在会议上斥责许多有关特斯拉公司的问题“愚蠢”、“无聊”，令分析师感到震惊。

　　摩根士丹利股市分析师亚当-乔纳斯（Adam Jonas）表示：“可以说，特斯拉公司2018年第一季度的分析师会议，是我20年职业生涯中参加过的最奇怪的一次会议。许多与我讨论过这次会议的投资者都深表赞同。”

　　在这次会议上，作为CEO的马斯克与密切关注该公司分析师之间的气氛绝不是亲切友好的。

　　马斯克回避了有关这家电动汽车生产商的烧钱率、其与SpaceX的关系以及Model 3的生产等问题，并且谴责那些问了他不喜欢的问题的提问者。

　　他以“无聊”为由驳斥了一位重要分析师的提问，接着花了20多分钟时间回答了一名25岁的YouTube用户的问题。

　　马斯克表示：“我们即将回答YouTube（用户提出的问题）。对不起。这些问题太干巴无趣了，简直要了我的命。”

　　这还没完。

　　乔纳斯表示：“我们问了有关特斯拉与SpaceX合作范围的具体数据问题，马斯克先生是这样回答的：‘我们在很多领域可以合作……但还没有真正考虑过这个问题’。这对通过SpaceX火箭将一辆特斯拉跑车送上太空的人来说，这个答案真是出人意料之外。”

　　这次投资者会议的效果并不好。

　　受到马斯克推诿敷衍行为影响，周四早间特斯拉股价一度下跌超过7%。整个科技行业也都受到了负面影响。

　　这并不完全只是因为企业高管与分析师之间的相互尊重问题。

　　乔纳斯表示，考虑到特斯拉公司的债务水平很高、以及市场对于该公司有无能力实现生产目标的怀疑，关于特斯拉公司将向何处去的问题就很重要。

　　他表示：“尽管其后果不可量化，但我们相信特斯拉公司的CEO拒绝回答一些分析师有关提高Model 3产能的问题，是错误的作法。尽管他们的提问在本质上可能是‘干巴巴的’，但对于这家2025年到期的公司债券价格为89美元、高度负债、急需现金的公司而言，这类问题是极为重要的。

　　他表示，特斯拉的“Model 3之路”表现，是其预计该股看涨至561美元或者看跌至175美元分野的重要依据。依目前股价计算，他对特斯拉的看涨空间为86%，看跌空间为41%。

　　尽管如此，摩根士丹利公司对特斯拉的股价目标为376美元，较其周三收盘价高出25%。（张俊）

特斯拉马斯克
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有