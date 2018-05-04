大摩分析师：马斯克财报会议表现古怪 为20年所仅见

新浪美股讯 北京时间3日晚，特斯拉公司CEO埃隆-马斯克（Elon Musk）在发布财报后的会议上的怪异表现，已成为周四美股市场的谈资之一。摩根士丹利的一名分析师认为这是其20职业生涯中见过的最古怪时刻之一。

马斯克在会议上斥责许多有关特斯拉公司的问题“愚蠢”、“无聊”，令分析师感到震惊。

摩根士丹利股市分析师亚当-乔纳斯（Adam Jonas）表示：“可以说，特斯拉公司2018年第一季度的分析师会议，是我20年职业生涯中参加过的最奇怪的一次会议。许多与我讨论过这次会议的投资者都深表赞同。”

在这次会议上，作为CEO的马斯克与密切关注该公司分析师之间的气氛绝不是亲切友好的。

马斯克回避了有关这家电动汽车生产商的烧钱率、其与SpaceX的关系以及Model 3的生产等问题，并且谴责那些问了他不喜欢的问题的提问者。

他以“无聊”为由驳斥了一位重要分析师的提问，接着花了20多分钟时间回答了一名25岁的YouTube用户的问题。

马斯克表示：“我们即将回答YouTube（用户提出的问题）。对不起。这些问题太干巴无趣了，简直要了我的命。”

这还没完。

乔纳斯表示：“我们问了有关特斯拉与SpaceX合作范围的具体数据问题，马斯克先生是这样回答的：‘我们在很多领域可以合作……但还没有真正考虑过这个问题’。这对通过SpaceX火箭将一辆特斯拉跑车送上太空的人来说，这个答案真是出人意料之外。”

这次投资者会议的效果并不好。

受到马斯克推诿敷衍行为影响，周四早间特斯拉股价一度下跌超过7%。整个科技行业也都受到了负面影响。

这并不完全只是因为企业高管与分析师之间的相互尊重问题。

乔纳斯表示，考虑到特斯拉公司的债务水平很高、以及市场对于该公司有无能力实现生产目标的怀疑，关于特斯拉公司将向何处去的问题就很重要。

他表示：“尽管其后果不可量化，但我们相信特斯拉公司的CEO拒绝回答一些分析师有关提高Model 3产能的问题，是错误的作法。尽管他们的提问在本质上可能是‘干巴巴的’，但对于这家2025年到期的公司债券价格为89美元、高度负债、急需现金的公司而言，这类问题是极为重要的。

他表示，特斯拉的“Model 3之路”表现，是其预计该股看涨至561美元或者看跌至175美元分野的重要依据。依目前股价计算，他对特斯拉的看涨空间为86%，看跌空间为41%。

尽管如此，摩根士丹利公司对特斯拉的股价目标为376美元，较其周三收盘价高出25%。（张俊）