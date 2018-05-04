指纹芯片竞争白热化 屏下指纹今年无望

摘要：屏内指纹今年无望

原标题：指纹芯片竞争白热化，FPC渴望融入中国产业链

2014年，华为Mate7发布。作为第一台搭载了按压式指纹识别功能的安卓手机，热销背后，为Mate7提供指纹识别技术的厂商Fingerprint Cards (FPC)被带入中国手机产业链。短短几年发展，FPC凭借着成熟的指纹识别方案，销售额翻番，独占中国指纹识别芯片市场鳌头。

不过，面对本土厂商的强势竞争，凶猛的价格战，FPC的市场地位正在变得微妙。一家独大的局面逐步被打破。为了更好地服务中国市场，近日，FPC宣布成立客户工程部门。

“落户”中国服务OEM客户

“对于外国的科技公司来说，他们时常会感觉到最挫败的一点，就是中国的供应链和生态系统很难打入和突破。”Fingerprint Cards全球高级副总裁Ted Hansson接受《IT时报》采访时强调本土化的重要性，“不仅能对客户有更好地支持和快速地响应，而且只有让自己在生态系统之内才能更好地竞争。”

作为全球指纹识别市场的老大，FPC2017年全年的指纹芯片出货量达2.7亿片，稳坐中国市场头把交椅，不仅在中国一线手机OEM客户的市场中名列前茅，与国际知名OEM客户如谷歌、LG等也建立了紧密的业务关系。如今市场上采用该公司指纹芯片的智能手机型号超过300款。

但是面对来势汹汹的本土企业竞争，FPC的危机感强烈。曾从FPC口中抢走华为P10订单，打入华为供应链的汇顶科技，不仅和FPC的差距越来越小，甚至个别月的出货量已经超过FPC。尤其是根据近期旭日大数据发布的报告，今年1~2月份，FPC在中国市场指纹芯片出货量为3200万片，较去年同比减少了约8.6%，而汇顶今年前两个月的同比增长1.9%，达3260万片。

虽然只有60万片的微小差距，但需要关注的是，汇顶科技去年每个季度营收持续上涨，最高增幅达92%。业内人士认为，这其实是中国手机厂商明显开始向本土企业倾斜的信号。Ted Hansson也坦承，过去两三年的激烈竞争，给他们带来了很大压力。

“对FPC来说，中国是最大的市场，我们也想持续加大投资。”FPC近期宣布成立新的客户工程部门，新部门的负责人FPC高级总监卜海源表示，去年年底，大规模招聘了一些研发工程师，今年4月开始在中国开发，团队计划扩展到100人以上，“能够为OEM客户提供一系列研发支持，包括软件功能、生产及硬件支持、相关采购、品质监控、开发变异方案等。”

屏内指纹今年无望

市场分析机构TrendFroce预测，屏下指纹识别技术将在2018年迎来突破性增长，三星、LG、OPPO、vivo和华为等均计划在其手机产品中适配此技术。

FPC主攻的是屏内指纹识别技术，2017年11月在瑞典举行了技术更新说明会。相比屏下指纹，屏内指纹技术更为先进，可以在智能手机显示面板任意位置捕获与识别使用者的指纹。该技术能够在不同的表面材质捕获指纹，如在厚玻璃和金属上运行，当手指湿润或手指淹没在水下时，也能够运作。测试显示，这种技术在不同玻璃厚度下工作得都很好，即使是市场上最厚的玻璃，独特的技术在LCD面板以及OLED面板上同样能够出色运作。

但遗憾地是，“还有一些技术难题需要一定时间解决，今年可能大家见不到。”Ted Hansson表示，希望明年能够量产投入使用。不过FPC并不担心现有的市场被屏下指纹以及人脸识别方案吃掉，“脸部识别以及屏下指纹的模块成本远远大于传统的指纹模块，价格甚至高出几十倍以上，而且成像技术成熟度也不够。”

由于传统指纹芯片行业走向成熟，整个市场掀起了大范围的价格战，目前实际成交毛利最高不会超过三成。激烈的竞争态势，给FPC带来了营收压力。除了在原有的领域持续深耕外，FPC现在计划进入新的市场和领域，包括指纹锁等物联网市场以及新兴的生物识别市场。

FPC的ActiveIRIS虹膜方案已经成熟，去年成功应用于日本智能手机，成为全球第一家商用移动生物识别综合解决方案的供应商。目前印度14亿人口生物指征数据库项目 - Aadhar项目，采用的也是ActiveIRIS方案。