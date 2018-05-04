“AI优先”的谷歌 如何定位自己的新战略？

谷歌认为，未来的发展需要让AI在根本上能够以人为本。

来源：界面

作者：彭新

进入“AI优先”时代的谷歌，如何整合内部资源完成这一战略目标？现阶段又如何发展何应用AI？

5月3日，在谷歌于北京举办的小型交流会上，谷歌资深科学家、Google Brain联合创始人Greg Corrado介绍了谷歌在机器学习、AI领域的进展和战略方向。

“谷歌开展机器学习、人工智能的工作，主要的目标和使命是让人工智能能够以各种不同的方式去造福所有人。”Greg Corrado表示，“实现这个目标的主要方式首先是通过AI让谷歌自己的产品变得更加有用、更加好用。其次，通过AI技术帮助他人更快、更好地去创新。另外我们还要用AI来解决人类面临的一些重大的挑战。”

Greg Corrado称，对于AI，谷歌视之为重大机遇，由于基于人工智能的计算机系统将来会变的越来越普及，这意味着谷歌将可转型为一家人工智能公司。

实际上，人们已经能明显感受到谷歌产品中“AI”的成分，其中包括谷歌翻译、Google Photos、Google Assistant等。对此，Greg Corrado表示同意，他同时提到，在谷歌的地图以及邮件服务中，机器学习与AI技术也应用广泛。

“比如通过机器学习系统生成的简短电邮回复。如果，有人问今天晚上有没有时间吃饭？在这样的情况下面，我不需要用手指敲键盘打一封回复邮件，机器学习会给我几个不同的回复建议，比如说“抱歉我没空”、“时间可以”，我可以有几种不同的选择。”Greg Corrado称，该功能推出后获得极大欢迎，在Gmail发出的邮件当中12%都是根据我们机器学习系统提出的建议来做的自动回复。

谷歌应用AI能力的另一大方向，是将其AI基础架构向外部开放。目前，其开发的TensorFlow是目前主流的机器学习软件库，也是世界上使用量最多的AI开发框架之一，其源代码免费开放，国内京东、小米、网易等公司正在使用。Greg Corrado同时提到，中国的科研机构与初创公司也正大量使用TensorFlow。

Greg Corrado提到了动物保护、医疗等多个领域的AI应用。在动物保护上，AI可以通过识别空中拍摄照片中的濒危动物海牛，追踪海牛活动的范围和回游的线路，其效率比人工识别更高。在医疗上，目前Greg Corrado领导的团队正通过机器学习来更好地诊断糖尿病带来的并发症。

谷歌还推出了机器学习专用芯片TPU，并应用在了围棋机器AlphaGo上。对于人工智能芯片，Greg Corrado表示，迄今为止我也没有看到完全不同于传统的计算芯片（所谓AI芯片）的成功案例。目前谷歌的思路是，对现有的芯片做AI方面的专门的优化，使现在的芯片完全AI任务的时候速度能够更快，功耗更低，整体的效益更高。

Greg Corrado认为，对于谷歌，下一波的机会主要是来自于谷歌要帮助AI系统能够更好的发展，能够有能力和人的智能、专业的人士来配合在一起工作，这样让AI在这些由人去完成的任务中起到一个辅助的作用，使得人们在完成任务的时候更加的简单、精准和高效。“我们认为未来的发展需要让AI在根本上能够以人为本，围绕着人的需求去打造，能够更好的跟人一起合作完成任务，这是接下来十年AI发展的一个重要方向。”