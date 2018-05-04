巴菲特一季度增持7500万股苹果股票 累计达1.65亿股

新浪科技讯 北京时间5月4日上午消息，在苹果公布最新的季度业绩之前，华尔街可能会对苹果的表现心存疑虑，但这家科技公司最大的股东之一——沃伦·巴菲特（Warren Buffett）却没有。

今年第一季度，巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）令人震惊地购买了7500万股苹果股票。这在伯克希尔·哈撒韦公司2017年底已拥有的1.653亿股股票基础上又大大增加了一笔。

巴菲特说：“这是一个令人难以置信的公司。如果你看看苹果，我认为它的收入几乎是美国第二高盈利的公司的两倍。”

巴菲特在伯克希尔·哈撒韦公司于奥马哈举行的年度股东大会前夕提前透露他们将额外购买苹果股票。伯克希尔·哈撒韦公司的股东将于本周末抵达伯克希尔·哈撒韦公司。巴菲特解释说，伯克希尔·哈撒韦公司的季度收益报告将于周六公布，其中包括了伯克希尔·哈撒韦的十大持股

信息，如果阅读该报告的读者足够精明，他们将能够发现伯克希尔对苹果的浓厚兴趣。(赛文)