彭博社长文揭秘雷军创业心路：小米怎么走到今天？

导语：5月3日，小米集团向港交所递交了招股书，预计小米将创下今年全球最大规模IPO等记录。近期彭博社发表文章，揭秘小米公司发展史和雷军在其中的创业心路，还讨论了小米的国际化未来。

以下为文章主要内容：

在北京五彩城购物中心的地下楼层，数百人正在购物，与家人共进晚餐，在周六晚上和以前一样狂欢。而在上面的第十五层，中国智能手机制造商小米公司总部还在开工状态。在刺眼的荧光灯下，佩戴着明亮橙色徽章的员工在旋转门中来回穿梭，周末似乎与他们无关。在面积不大的办公室里，首席执行官雷军趴在一张黑色的木桌前，正在为当天的第十二次会议做着准备。

那是三月份的一个晚上，是雷军一个月内第一次到办公室上班。按照惯例，这段时间他本来应到印度出差，但上周，他刚刚在中国内地和香港环游一圈，那里的银行家们正在为他创办了八年的初创企业小米公司准备上市计划，而且，有望实现今年全球规模最大的首次公开发行（IPO）。5月初，小米在香港提交了IPO文件，尽管没有透露计划筹集规模，但凭借高达1000亿美元的资产估值，小米可能在中国科技巨头阿里巴巴在2014年震惊世界之后，成为最大的IPO黑马。去年，小米的销售额为人民币1146亿元（约合180亿美元），比2016年增加了67%，营业利润达到19亿美元。从几年前的中国智能手机领跑者，到今天赢得令人瞩目的市场份额，小米走过了一条漫长的路程。

在经营金山公司、并将卓越网卖给亚马逊之后，雷军创立了小米。他说，他本人对小米所赚到的金钱并没有兴趣；他更感兴趣的是金钱所代表的含义——小米加入到中国所谓的全国冠军企业行列，与马云的阿里巴巴、马化腾的腾讯公司和李彦宏的百度公司并驾齐驱。“我想率领一个中国公司，”现年48岁的雷军说，“成为世界第一。”

雷军是一位挑剔的首席执行官，他的微观管理达到了可能令杰夫·贝索斯嫉妒的水平。雷军痴迷于手机屏幕的像素大小和小米AA电池的多种颜色，讨厌看到空荡荡的水瓶在办公桌上乱成一堆，联合创始人早对他在PowerPoint演示文稿中调整字体大小的癖好习以为常。“我们八个人可以被称为共同创始人，但实际的结构是一加七，”设计总监刘德说。雷军也对小米新总部的规划做出了贡献——男卫生间中的小便池都是他亲自选定的。

园区距离购物中心有10分钟车程，今年晚些时候将成为小米的新家。这座玻璃和钢铁堡垒是雷军雄心壮志的见证，也标志着他的重装上阵。小米的投资者罗宾·陈（Robin Chan）说，眼下，雷军已经接近建立起一个中国互联网巨头，足以与马云平起平坐，他决心不负众望。“雷军觉得自己跟马云一样聪明，经验更丰富，工作更是加倍努力，”陈先生说，“不过，他从来未被外界认为是他们中的一员。40岁时，雷军认为小米将成为他的杀手锏。”

早期，小米公司以出售最新款处理器和智能手机为业务特色，售价为竞争设备的一半。依靠在线销售和粉丝的追捧，尽管没有实体门店的支持，在短短四年间，小米的公司就占领了中国市场，成为继苹果和三星电子公司之后全球第三大手机制造商。

当时小米的自身定位是谷歌式的广告和服务公司，而不是苹果式的硬件玩家，2014年的资产估值为460亿美元，筹集到11亿美元的风险投资。不知怎么的，小米成为了世界上最有价值的创业公司（Uber后来偷走了这顶王冠）。

“这一估价数字最终成为了诅咒，”雷军说，他哀叹风险融资使小米成为众矢之的。本土品牌OPPO、vivo和华为纷纷在建立实体店，占据了中国智能手机市场85%的份额，其产品价格与小米手机相差无几。在网上，华为公司的荣耀品牌复制了小米的销售模式。而与此同时，截止到2016年，小米的手机生产一直不顺，顾客的购买欲望遭受打击，不断倒戈，转而支持竞争企业。根据国际数据公司的统计，2016年初，一度称雄中国智能手机市场的小米公司在排名榜上的位置下滑至第五位，在全球仅位列第七。“我们供应链的设计无法应对这样的增长，”小米联合创始人黎万强表示。“小问题突然变成了大问题。”

2016年5月，雷军要求另一位联合创始人离开供应链主管一职，自己担起了这个角色。雷军和小米员工所持股份占比达到60%，他亲自与富士康、三星和其他供应商谈判，以确保小米不必等待零部件，并保持稳定生产。

黎万强说，在整个2016年间，他们都加班到深夜，伴着啤酒、烤串和香烟熬到黎明。分析师对小米的兴趣不算言过其实，小米依靠贷款而不是风投来运作，这可能会降低企业的市场估值。“我为小米祈祷，”季卫东（Richard Ji）说，2014年他曾作为全明星投资公司的首席投资官领投小米。“我仍然有信心，但没有人能想象到增长放缓，这让我们都措手不及。”为了解决问题，小米必须“大步走，或者打退堂鼓”，雷军说。“我们选择做得更大。”

小米开始不光销售手机。通过风险投资部门，小米收购了数百家初创公司的股份。数以千计的工程师在其定制版Android操作系统——MIUI上开发出音乐、视频和浏览器应用程序。出现了小米品牌的滑板车、充电器、空气净化器和手提箱，以及视频流应用程序和云存储。该公司每月在70个国家向1.9亿用户销售超过500种产品和服务。

小米建立了数百家实体店销售所有新款设备，以及手机，主要针对中国和印度市场。该公司缩减了其他地方的业务，专注于印度，瞄准该国首次购买手机的顾客，为他们量身定制。例如，在距离班加罗尔五十英里的地方，雷军和公司的印度主管马努·杰恩（Manu Jain）去了一个村子，调查客户和零售商，了解到了一个情况：当地人很难预测哪个运营商在特定日子提供更快的互联网。为此，他们为下一款手机特别设计了两个SIM卡插槽，这样客户就可以方便地从一个运营商切换到另一个运营商。

主要手机品牌在印度的市场份额（紫色为小米）

小米还向Mi MIX投入巨资，这是小米第一款可以与苹果、三星、华为新旗舰抗衡的高端手机。2016年年末，雷军做出决定，将这款手机价格定在3999元，比竞争对手低了三分之一。在Mi MIX发布的那天早上，雷军站在幻灯片前彩排，每张幻灯片彩排5到10次，最终做出这样的决定。虽然Mi MIX销量并不算高，但是它让批评者相信小米拥有强大的技术，可以与更大的竞争对手一较高下。

在小米高管们看来，公司的策略与美国零售商好市多（Costco）有点类似。好市多以折扣价销售番茄酱和健怡可乐等产品，不求利润，只为争夺客户。但他们怎么赚钱呢？好市多向会员收费，还出售旅游套餐等其它服务。小米营收有70%来自手机，Counterpoint Research认为，小米每台手机只赚2美元。苹果每台手机赚250美元，三星赚19美元。另外，小米20%的营收来自空气净化器、踏板车、电饭锅等产品，4月份，小曾宣称手机及其它设备的利润率永远不会超过5%。知情人士称，小米还有10%的营收来自预装App和服务，该业务的利润率达到45-60%。照此计算，小米的利润率至少与三星差不多。

部分小米生态链产品

几大业务形成组合拳，推动小米快速增长。2017年7月，雷军致信员工，他在信中说：“经过两年的调整，小米重新恢复高速增长！”当时达到销售目标后，雷军带着员工在自助餐厅庆祝。到了2017年年底，小米在印度市场击败三星，成为第一名，印度已经超过美国，成为全球第二大智能手机市场，仅次于中国。又一个新年到来，雷军还下定决心戒烟。

小米现在是全球第四大手机商，华为排在第三位。2月份，在公司庆典上，雷军保证说小米在10个季度内将会成为中国第一大手机商。但在中国科技产业，两年半的时间不算短。如果想夺取更多的市场份额，光靠价格战和营销还不够。

Canalys分析师贾莫（Jia Mo，音译）认为，雷军的公司没有办法摆脱对中国的依赖，小米手机有58%的销量来自中国。这是一个严重的问题，因为中国市场渐渐饱和，去年，中国智能手机销量首次下滑。小米手机价格低，的确可以吸引许多第一次买手机的人，但是当消费者购买第三款或者第四款手机时，会转向苹果和华为。小米还没有向世人证明，它的踏板车及其它产品能吸引客户购买小米手机和线上服务。贾莫说：“如果在中国小米无法继续保持增长态势，在资金和全球扩张方面可能会碰到大麻烦。”

小米印度主管杰恩清楚，在新客户使用小米互联网服务之前，团队还有很多工作要做。MIUI全球用户每年贡献营收19亿美元，相当于每年小米从每位用户手中获得10美元，再看Netflix，每年从用户手中获得100美元，Spotify约为32美元。关于每名用户平均营收问题，小米拒绝置评。

Counterpoint Research分析师尼尔·沙哈（Neil Shah）认为，在中国之外的其它市场，小米每前进一步都很困难。沙哈还说，小米冒险进入美国和欧洲市场导致专利成本不断攀升。小米曾经向外界透露，它在知识产权方面投入了许多资源。

雷军说：“我深信没有任何国家会拒绝小米产品。”的确，华为、中兴通讯在美国存在这样那样的问题，小米没有像华为和中兴同样的问题，比如不生产敏感的通讯设备。不过小米与美国运营商缺少联系，与美国客户群（他们青睐苹果）也很疏远，。

在采访中，雷军不想谈论敏感问题，他将话题转到另一样东西：圆珠笔。他拿出两个白色盒子，里面装满小米设计的圆珠笔，雷军希望记者用小米圆珠笔书写。雷军批评劣质笔，他说小米的笔只要9.9元，拿在手中很舒服。

一周前，Mi MIX 2S手机在上海发布，雷军穿着白色运动鞋和蓝色牛仔裤走上讲台。在长达2小时的演讲中，雷军23次将iPhone X拿来对比，他告诉3000名听众，说小米不只超越了iPhone X，简直就是完全碾压。

雷军说，他希望能为小米塑造全球最佳的形象，而不是在本国市场从OPPO、vivo等企业中脱颖而出。雷军称：“如果我们可以做得比苹果更好，那么小米的市值就能达到1万亿美元。”

然后呢？当太阳落下，附近大楼的灯光亮起，雷军说，到了某一天，他也许会花更多时间与朋友滑滑雪、喝喝咖啡。他的目光停留片刻，然后才回到现实。(斯眉 星海)