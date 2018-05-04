新浪科技> 业界 > 正文

官方发布：以全球公认标准划分，这里有28家独角兽

官方发布：以全球公认标准划分，这里有28家独角兽
2018年05月04日 10:55 上海证券报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　编辑：王晓峰

　　号外号外，新三板竟有多达28家挂牌公司符合全球公认的新经济独角兽划分标准！

　　这次可是真“官方发布”。

　　昨天，全国股转公司在其官方微信上发布了2017年的年报解读。文中提到了28家公司符合全球公认的独角兽划分标准。

　　全国股转公司表示，这28家企业多集中在互联网应用、文化娱乐、新科技、新环保和生物制药产业。其中多家企业为细分行业龙头，2017年业绩表现抢眼。 

全国股转系统2017年年报解读全国股转系统2017年年报解读

　　尽管文中没有提到具体的企业名单，不过，这可难不倒在金融界坐拥闺蜜无数的上证报记者。

　　经过多方打听，并借助上证资讯平台强大的数据支持，我们筛选出了最有可能的26家新三板企业。筛选标准包括：做市企业的市值、非做市企业最近一期融资后的估值、所属行业及企业在行业中的影响力、多位分析师对企业的认可度等等。

　　闲话少说，请看名单。

　　26家企业中，亚锦科技、圣泉集团、成大生物、西部超导、合全药业、恒神股份、君实生物、颖泰生物、华强方特、贝特瑞和神州优车均为做市企业。

　　此外，神州优车、君实生物、百合网、成大生物等挂牌公司更是近期被热议，符合港交所拥抱新经济企业的相关政策要求，进而有可能率先参与到“新三板+H”方案中的企业。

　　从年报业绩来看，截至5月3日，除了盖娅互娱、汇量科技和体育之窗尚未公布年报外，其余23家均公布了2017年年度报告。25家企业2017年平均实现营业总收入达30.25亿元，平均实现净利润2.22亿元。“吸金王”英雄互娱2017年实现营业收入10.36亿元，低于平均值，但其净利润却达到了8.9亿元，毛利率为76.7%！

　　值得关注的是，大部分新经济独角兽企业在新三板上，都获得了资本的大力支持。自挂牌以来，26家新三板企业共融资369.84亿元！

　　其中，光神州优车就融资70亿元，保证了公司市场战略的实施。

　　目前，神州优车已建成国内最大的B2C共享出行平台。在最新公布的一季度报告中，神州优车表示，公司挂牌后首次盈利，实现了“一个亿的小目标”。一季度，神州优车实现营业收入20.8亿元，同比增长2.49%；实现净利润1.42亿元，而去年同期亏损5.09亿元；扣除非正常损益后报告期内盈利9399.68万元。

　　另一家融资19.05亿元的企业，也值得一提。通过并购重组，这家企业顺利实现产业整合升级，显著提升了公司的行业影响力。前不久，公司相关人士还向记者表示，将会密切关注“新三板+H”政策的进展。这家公司，就是在过去两年上演“蛇吞象”、又被各路资本枭雄看重的挂牌公司，百合网。

　　除了28家新经济独角兽企业外，全国股转公司还统计出了2654家增速符合瞪羚企业划分标准的新经济挂牌公司。不过这个信息量有点大，我们暂时还没统计出来具体名单。

　　2017年以来新三板市场一直处于深度调整中，多少人的“发财梦”碎了一地，多少从业人员“捞了一把”赶紧撤离。

　　但俗话说得好，吹尽黄沙始见金。或许对于持有金融资产500万以上的新三板投资者来说，告别群魔乱舞的时代，在市场寂寞的时候，才能真正捡到“好宝贝”。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有