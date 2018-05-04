官方发布：以全球公认标准划分，这里有28家独角兽

编辑：王晓峰

号外号外，新三板竟有多达28家挂牌公司符合全球公认的新经济独角兽划分标准！

这次可是真“官方发布”。

昨天，全国股转公司在其官方微信上发布了2017年的年报解读。文中提到了28家公司符合全球公认的独角兽划分标准。

全国股转公司表示，这28家企业多集中在互联网应用、文化娱乐、新科技、新环保和生物制药产业。其中多家企业为细分行业龙头，2017年业绩表现抢眼。

全国股转系统2017年年报解读

尽管文中没有提到具体的企业名单，不过，这可难不倒在金融界坐拥闺蜜无数的上证报记者。

经过多方打听，并借助上证资讯平台强大的数据支持，我们筛选出了最有可能的26家新三板企业。筛选标准包括：做市企业的市值、非做市企业最近一期融资后的估值、所属行业及企业在行业中的影响力、多位分析师对企业的认可度等等。

闲话少说，请看名单。

26家企业中，亚锦科技、圣泉集团、成大生物、西部超导、合全药业、恒神股份、君实生物、颖泰生物、华强方特、贝特瑞和神州优车均为做市企业。

此外，神州优车、君实生物、百合网、成大生物等挂牌公司更是近期被热议，符合港交所拥抱新经济企业的相关政策要求，进而有可能率先参与到“新三板+H”方案中的企业。

从年报业绩来看，截至5月3日，除了盖娅互娱、汇量科技和体育之窗尚未公布年报外，其余23家均公布了2017年年度报告。25家企业2017年平均实现营业总收入达30.25亿元，平均实现净利润2.22亿元。“吸金王”英雄互娱2017年实现营业收入10.36亿元，低于平均值，但其净利润却达到了8.9亿元，毛利率为76.7%！

值得关注的是，大部分新经济独角兽企业在新三板上，都获得了资本的大力支持。自挂牌以来，26家新三板企业共融资369.84亿元！

其中，光神州优车就融资70亿元，保证了公司市场战略的实施。

目前，神州优车已建成国内最大的B2C共享出行平台。在最新公布的一季度报告中，神州优车表示，公司挂牌后首次盈利，实现了“一个亿的小目标”。一季度，神州优车实现营业收入20.8亿元，同比增长2.49%；实现净利润1.42亿元，而去年同期亏损5.09亿元；扣除非正常损益后报告期内盈利9399.68万元。

另一家融资19.05亿元的企业，也值得一提。通过并购重组，这家企业顺利实现产业整合升级，显著提升了公司的行业影响力。前不久，公司相关人士还向记者表示，将会密切关注“新三板+H”政策的进展。这家公司，就是在过去两年上演“蛇吞象”、又被各路资本枭雄看重的挂牌公司，百合网。

除了28家新经济独角兽企业外，全国股转公司还统计出了2654家增速符合瞪羚企业划分标准的新经济挂牌公司。不过这个信息量有点大，我们暂时还没统计出来具体名单。

2017年以来新三板市场一直处于深度调整中，多少人的“发财梦”碎了一地，多少从业人员“捞了一把”赶紧撤离。

但俗话说得好，吹尽黄沙始见金。或许对于持有金融资产500万以上的新三板投资者来说，告别群魔乱舞的时代，在市场寂寞的时候，才能真正捡到“好宝贝”。