李在镕拜访比亚迪 三星或将加快在华汽车电子业务

三星电子副会长李在镕5月2日到深圳拜访了比亚迪，这是三星将加快在中国市场汽车电子业务的一个信号。

2018年首季，三星电子又创下业绩新高。但是，二季度面临艰难，中国业务也差强人意。所以，李在镕此行备受瞩目。

三星中国相关人士向第一财经记者确认了李在镕到访比亚迪，但其余行程并未透露。

值得关注的是，这次随行的三星电子高管，包括三星电子CEO兼半导体业务负责人金奇南、存储业务负责人金乔永、系统LSI业务负责人康仁烨，以及三星显示CEO 李东勋。

比亚迪是国内主要的电动汽车生产商之一。外界猜测，三星希望抓住中国电动汽车快速发展的机遇，扩大芯片、显示面板、动力电池等上游部件在中国汽车行业的销售。

不过，对于李在镕在深圳与包括比亚迪在内的中国商业伙伴进行洽谈，关于双方洽谈的内容，比亚迪相关人士5月3日接受第一财经记者采访时，拒绝透露细节。至于双方是否涉及在动力电池方面的合作，比亚迪上述人士也拒绝回答。

汽车芯片或将打破芯片业务天花板

今年一季度，三星电子利润再创新高：实现营业收入60.56万亿韩元（约569.8亿美元），同比增长近20%；营业利润15.64万亿韩元，同比猛增58.03%。其第一季度的营业利润率为25.8%，较上年同期增长6.2个百分点。

三星表示，首季业绩增长主要是由于内存芯片业务带动的，并增加了旗舰手机产品的销售，其中包括Galaxy S9。

一季度，三星的半导体业务实现营业收入20.78万亿韩元，营业利润11.55万亿韩元。也就是说，芯片业务今年首季为三星贡献了超过三分之二的营业利润。

此外，三星IT和移动通信部门今年首季实现收入28.45万亿韩元，营业利润3.77万亿韩元；消费电子部门收入9.74万亿韩元，营业利润为2800亿韩元，同比有所下滑。

有韩国媒体认为，三星电子二季度将面临艰难。虽然存储芯片业务有望在今年二季度保持强劲增长，但是由于全球手机市场增长放缓，三星的移动设备业务预计将出现高端旗舰机型销量下滑。同时，面板业务方面，虽然柔性OLED面板需求强劲，但是LCD（液晶）面板行业可能因产能扩张而面临过度竞争。还有分析师担心，下半年内存芯片市场会供应过剩。

如何寻找三星电子新的成长空间、打破即将见顶的芯片业务的“天花板”，是今年2月结束监禁、重获自由的李在镕急需破解的问题。到深圳拜访比亚迪，是他出狱后，在海外的第二个活动，一个月前他曾到访加拿大和欧洲。

汽车电子是三星未来的战略重点之一。李在镕曾在2016年主导三星电子收购了著名的汽车电子供应商哈曼国际。最近，三星又量产汽车芯片。

据韩国先驱导报的报道，三星电子今年4月开始大规模生产汽车用DRAM芯片。其16GB DRAM是该行业的第一个汽车解决方案，可以承受的温度从目前的105摄氏度提高到125摄氏度。芯片的数据处理速度，比8GB DRAM加快了14%。新存储器的功率效率也提高了30%。

“16GB的LPDDR4X DRAM是我们最先进的汽车解决方案，能为全球汽车制造商提供卓越的可靠性、耐久性、速度、容量和能效，”三星存储芯片营销高级副总裁Chun Se-won说。

与比亚迪合作扩大在中国的B2B业务

扩大中国市场的业务，也是三星电子保持业绩成长的战略之一。在手机等终端消费电子产品的份额不敌中国本土领先品牌的情况下，如何扩大中国市场的芯片、汽车电子等B2B业务，成为三星自然的选择。

第一手机界研究院院长孙燕飚介绍说，据赛诺的统计数据，三星手机目前在中国市场的份额大约3%，最近两个月三星手机在中国市场的销量有所回升。而中国本土一些领先品牌在中国手机市场的份额达到15%左右。

对于这次比亚迪之行，一位三星的有关人士说：“副主席（李在镕）和总裁（金奇南）计划与包括比亚迪在内的中国商业伙伴举行会议。”

一位比亚迪前高层告诉媒体，比亚迪几乎为三星电子生产了全部金属外壳产品。而从目前情况看，双方的共同利益，未来更多在电动汽车产业链上。

三星电子持有中国电动汽车制造商比亚迪1.92%的股份。此次与比亚迪的会谈，被认为是与三星电子加速汽车电子业务的战略有关，而这一战略正是由李在镕主导的。

公开资料显示，2016年7月，比亚迪以非公开发行股票的方式向特定投资者募集资金144.73亿元，其中上海三星半导体以约30亿人民币购买5226万股比亚迪A股，持有比亚迪股本总额的1.92%。比亚迪此轮募集资金主要目的，是为了迅速扩大锂离子动力电池的生产能力，更好地满足新能源汽车生产的需要，以及推进新能源汽车研发项目的实施，有利于该公司后续车型的研制。当时，比亚迪方面称，三星电子主要基于对比亚迪长期发展前景的坚定信心，以及未来双方在电动汽车零部件领域的战略合作。

比亚迪去年首次被宁德时代夺走国内锂动力电池企业出货量第一的宝座。宁德时代是宝马、宇通、上汽、北汽、吉利、东风、长安等多家主机厂的动力电池供应商。目前，宁德时代正加快抢占动力电池的步伐，继3月拿下大众集团MEB项目动力电池订单之后，近日又宣布东风日产第一款国产纯电动车型轩逸将采用宁德时代的电池。宁德时代上个月已顺利闯关过会，接下来将登陆资本市场，借助资本的力量，与比亚迪在市场和技术等方面进行新的较量。

面对来势汹汹的宁德时代，比亚迪正打破原先零部件垂直的封闭供应系统，目前正紧锣密鼓地推动对外开放动力电池供应。不同于宁德时代在三元锂和磷酸铁锂的两大板块实力相当，比亚迪是以磷酸铁锂电池见长，虽然也已启动三元锂技术研发，但相对进入时间略晚。而三星在三元锂电池上具有一定的技术优势。

泰博英思（北京）信息咨询有限公司汽车行业总监孙木子5月3日接受第一财经记者采访时称，三星与比亚迪很有可能在动力电池上展开合作。三星等外资企业目前尚不能进入动力电池目录，拿不到新能源补贴，很难成为国内整车厂的动力电池供应商。一旦三星与比亚迪在动力电池方面合作，将有利于提升双方在国内动力电池市场的竞争力。

家电产业资深观察人士刘步尘向第一财经记者表示，目前还不能判断李在镕比亚迪之行的目的是什么，大家更关注的是李在镕此行的背景。目前，三星在中国市场表现差强人意，无论彩电、手机还是冰箱，都没有取得与其全球影响力匹配的行业地位。作为全球第二大经济体，也是全球最具成长性的市场，中国市场对三星具有极其重要的价值，如何扭转目前的颓势？如何开发新的业务增长点？相信是三星管理层思考最多的问题。李在镕此行正是基于这一背景，具体能达成怎样的访问成果，值得期待。