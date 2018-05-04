GoPro第一季度营收2.02亿美元 净亏同比收窄31.3%

新浪科技讯 北京时间5月4日凌晨消息，运动相机厂商GoPro今天公布了2018财年第一季度财报。报告显示，GoPro第一季度营收为2.02亿美元，比去年同期的2.18亿美元下滑7.4%；净亏损为7630万美元，比去年同期的净亏损1.11亿美元收窄31.3%。GoPro第一季度调整后每股亏损和营收展望均好于分析师此前预期，推动其盘后股价一度最高大涨9.7%，随后则收窄涨幅至不到1%。

在截至3月31日的这一财季，GoPro的净亏损为7630万美元，每股亏损为55美分，这一业绩好于去年同期。2017财年第一季度，GoPro的净亏损为1.11亿美元，每股亏损为78美分。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），GoPro第一季度调整后净亏损为4740万美元，比去年同期的调整后净亏损6280万美元收窄24.6%；调整后每股亏损为34美分，比去年同期的调整后每股亏损44美分收窄22.7%，这一业绩好于分析师此前预期。财经信息供应商FactSet调查显示，分析师平均预期GoPro第一季度调整后每股亏损为38美分。

GoPro第一季度营收为2.02亿美元，比去年同期的2.18亿美元下滑7.4%，但仍超出分析师此前预期。FactSet调查显示，分析师平均预期GoPro第一季度营收为1.82亿美元。

GoPro第一季度毛利率为22.2%，与去年同期的31.4%相比下降920个基点；不按照美国通用会计准则计算的毛利率为24.3%，与去年同期的32.3%相比下降800个基点。GoPro第一季度运营亏损为7470万美元，与去年同期的运营亏损8820万美元相比收窄15.3%；不按照美国通用会计准则计算的运营亏损为4740万美元，与去年同期的运营亏损6280万美元相比收窄26.2%。GoPro第一季度调整后EBITDA（即未计入利息、税项、折旧及摊销的盈利）为-3450万美元，与去年同期为-4570万美元相比收窄24.4%。

GoPro第一季度营收成本为1.57亿美元，高于去年同期的1.50亿美元；毛利润为4490万美元，低于去年同期的6860万美元。

GoPro第一季度总运营支出为1.20亿美元，高于去年同期的1.57亿美元。其中，研发支出为5100万美元，高于去年同期的6620万美元；销售和营销支出为4920万美元，低于去年同期的6790万美元；总务和行政支出为1950万美元，低于去年同期的2280万美元。

当日，GoPro股价在纳斯达克市场的常规交易中下跌0.01美元，报收于4.96美元，跌幅为0.20%。在随后截至美国东部时间16：52（北京时间4日4：52）的盘后交易中，GoPro股价上涨0.03美元，至4.99美元，涨幅为0.60%。过去52周，GoPro的最高价为11.89美元，最低价为4.42美元。（唐风）