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穆迪与马斯克较劲：特斯拉今年仍需融资20亿美元

穆迪与马斯克较劲：特斯拉今年仍需融资20亿美元
2018年05月04日 00:00 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间5月3日晚间消息，在特斯拉发布第一季度财报后，评级机构穆迪投资部门信贷业务分析师布鲁斯·克拉克(Bruce Clark)今日再次表示，特斯拉今年仍需要融资20亿美元。

　　克拉克今年4月初曾表示，在未来12个月，特斯拉将有12亿美元的债务到期。此外，预计特斯拉今年还将烧掉20亿美元的现金。因此，特斯拉今年还需要融资约20亿美元。克拉克当时说：“在不远的将来，特斯拉可能就要前往资本市场寻求帮助了。”

　　但特斯拉随后回应称：“我们仍坚持之前设定的产量目标，在三个月内实现每周生产5000辆Model 3。这意味着到了第三季度，我们的产量提高了，保持着较高的毛利率，以及强劲的运营现金流。为此，除了当前标准的信贷额度，特斯拉今年无需再融资。”

　　昨日，特斯拉发布了2018年第一季度财报，营收为34.09亿美元，与去年同期的26.96亿美元相比增长26.4%，也高于上一季度的32.88亿美元。净亏损为7.85亿美元，与去年同期的3.97亿美元相比扩大了97.7%， 略高于上一季度的7.71亿美元。

　　在随后的财报电话会议上，有分析师再次提及“特斯拉今年需要融资20亿美元”的问题，马斯克立即打断该问题，说：“对不起，下一个问题，这个无聊愚蠢的问题没有新意。”

　　虽然如此，这还是没有动摇克拉克的观点。克拉克今日在致投资者的一份研究报告中称，特斯拉Model 3的产量确实有所提高，已经连续三周保持2000部以上的产量。 但是，要达到每周5000辆的产量，特斯拉仍在“摸着石头过河。”

　　克拉克说：“我们还是认为，特斯拉今年需要以股票、可转换证券或债务的形式再融资约20亿美元，以资助今年的现金开支，以及今年年底和2019年初到期的约13亿美元可转换债券。”

　　与此同时，投资者对特斯拉的表现也不是太满意。今日早盘交易中，特斯拉股价一度下挫6.58%，报于每股281.33美元，距离去年7月创下的每股383.45美元的高点甚远。(李明)

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