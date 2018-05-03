谷歌Assistant能控制5000多款智能设备 超越Alexa

Google Assistant

新浪科技讯 北京时间5月3日晚间消息，谷歌一发言人今日称，Google Assistant语音助手目前可控制1500家厂商的5000多款智能设备。

相比之下，Google Assistant的主要竞争对手，亚马逊Alexa语音助手允许用户通过语音命令控制1200家厂商的4000多款智能设备。

业内人士称，在可控制的智能家居设备数量上，这应该是Google Assistant首次超越亚马逊Alexa。

当前，谷歌和亚马逊在智能家居市场的竞争非常激烈。去年12月，谷歌开始禁止亚马逊Echo Show和Fire TV访问YouTube网站，原因是亚马逊之前已停售谷歌Nest智能家居产品。

3个月之后，亚马逊宣布收购智能门铃厂商Ring，希望将进一步向智能家居市场扩张。有报道称，这笔交易的规模约为10亿美元。

双方在智能家居市场的激烈竞争也是有原因的，因为消费者购买智能家居设备将影响到两家公司的智能音箱销量。

对于智能音箱而言，一个最受欢迎的应用领域就是：让用户通过语音来控制智能家居设备。其次才是听音乐或新闻。

普华永道近期公布的一项调查结果显示，90%的消费者表示，在购买时智能家居设备时，首先考虑是否与自己的智能音箱兼容。

相反，85%表示，他们的智能家居设备影响着他们购买哪一品牌的智能语音助手。40%多的消费者表示，他们使用语音助手来控制家中的智能设备。(李明)