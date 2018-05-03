中芯国际拟与国家集成电路等成立基金 投资半导体

【TechWeb报道】5月3日消息，半导体代工制造商中芯国际今日发布公告称，拟与国家集成电路基金等成立基金，投资于半导体及半导体相关产业的公司。

中芯国际公告截图

公告称，于二零一八年五月二日，上海尧芯（作为普通合伙人）与国家集成电路基金、中芯国际旗下公司中芯晶圆、联力基金（作为有限责任合伙人）就成立及管理基金订立合伙协议。基金将于中国成立，属有限责任合伙，其目的为进行股权投资、投资管理及其他活动，以提高全体合伙人的利润。

根据合伙协议，基金的总资本承担为人民币1,616,160,000元，其中人民币16.16百万元由上海尧芯出资、人民币800百万元由国家集成电路基金出资、人民币165百万元由中芯晶圆出资及人民币635百万元由联力基金出资。基金将由盈富泰克管理。

基金的投资目标

基金将集中投资于半导体及半导体相关产业的公司，该等公司需符合若干参数及可展示于中国的销售及业务营运持续增长。基金仅可以银行存款或购买低风险及高流通性投资产品投资其闲置资金。若干投资在未经有限责任合伙人的谘询委员会批淮前不得作出。基金不得作出将会产生无限责任的投资、不得捐赠或资助活动及不得作出非法投资。

合伙协议的理由及裨益

中芯国际公告称，该合伙将投资于在半导体及半导体相关产业营运的选定公司。该等投资的目的是协助中国集成电路产业生态系统加速发展以及发掘开拓及集成产业资产的潜在商机。因此，本公司的客户及伙伴将受惠于有关发展，而本公司亦可享有该等投资的财务利益。故此，中芯晶圆就成立基金订立合伙协议于战略及财务方面具有诱因。

董事（包括独立非执行董事）认为，中芯晶圆订立合伙协议及据此拟进行的交易符合本公司及股东整体的最佳利益；合伙协议的条款公平合理；以及合伙协议及据此拟进行的交易乃按一般商业条款或更佳条款于本集团日常及正常业务过程中订立，符合本公司及股东整体的利益。

上海尧芯介绍

上海尧芯为盈富泰克的海外併购基金，自二零零一年成立以来，管理资产超过30亿美元。上海尧芯利用其在中国科技投资领域累积的领导地位，以及经验、专门知识、专业团队及资源，成功地协助多个科技企业跻身行业领导地位。

国家集成电路基金介绍

国家集成电路基金于二零一四年九月注册成立，主要透过多种途径投资于集成电路产业的价值链，其中以集成电路芯片生产、芯片设计、封装测试以及设备及材料为主。基金投资者包括国开金融有限责任公司、中国烟草总公司、北京亦庄国际投资发展有限公司、中国移动通信集团公司、上海国盛（集团）有限公司、北京紫光通信科技集团有限公司及华芯投资管理有限责任公司。

中芯国际及中芯晶圆

公告称，本公司提供0.35微米到28纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。本公司总部位于中国上海，拥有全球化的制造和服务基地。在上海建有一座300mm晶圆厂和一座200mm晶圆厂；在北京建有一座300mm晶圆厂和一座控股的300mm先进制程晶圆厂；在天津和深圳各建有一座200mm晶圆厂；在江阴有一座控股的300mm凸块加工合资厂；在意大利有一座控股的200mm晶圆厂。本公司还在美国、欧洲、日本和台湾地区设立行销办事处、提供客户服务，同时在香港设立了代表处。

中芯晶圆于二零一四年二月成立，为一家根据中国法律成立的投资基金公司及中芯国际集成电路制造（上海）有限公司的全资附属公司，其以母基金形式营运，由中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司管理。