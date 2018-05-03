App Annie副总裁：中国应用发行商出海已进入新阶段

变化已经发生。

来源：界面

原标题：专访App Annie高级副总裁：中国应用发行商出海已进入新阶段

作者：彭新

根据市场调研公司Canalys近日发布的报告显示，中国智能手机市场第一季度的出货量同比下滑21%，降至9100万部，创出单季最大跌幅。市场研究公司IDC于5月2日发布的报告亦佐证了该变化，IDC指出，这是中国智能手机出货量自2013年1季度以来首次低于1亿。

智能手机市场增长趋缓，意味着依附其上的应用经济亦将触及天花板，越来越多的应用开发者因此将目标市场设定在国外，出海不再是遥远的战略抉择。

应用数据分析机构App Annie认为，中国开发者在海外市场的策略和作用正在发生变化。

“过去中国公司主要是带着工具、安全，还有文件管理、文件清理类的App出海。但是最近以及未来一段时间我们会看到游戏、音乐、短视频，以及阿里巴巴电商平台等App，在国外成功的比例上升。”App Annie研究与专业服务高级副总裁Danielle Levitas接受界面记者专访时表示，“总体上看到App的品类更加多元，更多类型的App海外取得了成功。”

在Danielle Levitas看来，捕捉到中国企业出海的新趋势已经有了明显的数据支撑，她指出，App Annie统计发现，从2015年的1.47亿美元，到2017年的3亿美元，来自中国开发商应用在海外收入已有近一倍的增长。

不过，海外市场复杂多变，各国也存在明显差异。Danielle Levitas指出，从收入来看，传统上美国、日本、韩国等成熟市场仍是主要的营收来源地。但若以下载量维度来看，印度已是除中国以外最大的应用下载市场。“这是因为下载量既反映了成熟市场的下载量情况，但在新兴国家市场，虽然人均消费比较低，应用下载量增长也非常迅速。”她表示，从下载量指标来看，印度、印度尼西亚、俄罗斯等国增长较为迅速。

就中国应用开发商在海外的表现，Danielle Levitas称，从游戏来看，腾讯、网易分别已经是全球游戏领域的冠军和亚军。在App Annie推出的2018年全球App 50强榜单中，已有超过10家中国游戏公司入榜。根据App Annie提供的数据显示，短视频领域，抖音和快手表现突出，抖音40%的下载量来自中国以外市场，而快手的数字更高，约为60%。

长期以来，App Annie向外发布报告，介绍应用市场相关变化与预测。用数据详细描述了应用经济及用户的复杂属性，如分布地区、应用消费额、使用时长等。对研究应用的行业人士而言，App Annie的报告已经称为一个非常必要的参考指标。

“应用市场上有趣的一点是，一直会有新的应用进入市场并取得成功。”Danielle Levitas说，她表示，App Annie的角色，就是帮助这些公司，并与之一道一道决定帮助他们如何进入海外市场，并如何选择目标市场。

Danielle Levitas表示，除了一些基本的下载量和收入数据以外，更重要的是App Annie会为客户提供各种“能力”与计量指标，“我们会告诉客户市场上的竞争是怎么样的，对手表现如何，哪个国家大，哪个国家小；在某些区域和国家，不管是用户量，还是收入，还是下载量，最顶级的App是哪些。”

“另外，按用户来看，每个用户在这个App上会花多少时间，或者每次打开使用多长时间。我们还有App的优化工具，付费的UA工具等等。如果他们要去某些国家地区推出自己的App，我们会告诉他，如果成功了，看上去应当是什么样子，给他们提供一些数据支撑告诉他们怎么样才算在这个区域成功了，比如装载量有多少，我们有一个平台会跟他说下载量是多少，战略应当怎么样制定，推出了App之后怎么样跟当地的用户更多的接触。”

Danielle Levitas介绍，在13个国家设有办公室，目前App Annie拥有超过150个国家应用商店的数据，约一半的员工专注研发和数据科学研究，“我们与其他竞争对手最大的不同点在于App Annie是一个全球公司，在数据上是全球化的。”

因此，App Annie向界面记者强调，他们深知以第三方中立的姿态提供应用市场数据的重要性，“如果你查看我们的投资方，会发现都是机构投资者。这样，我们就不会受到大公司的影响。”