高新技术产业需摒弃大干快上 全面赶超的狂热思维

构建市场导向的创新生态系统

来源：经济参考包

作者：吴黎华

近期，整个社会对于在以集成电路产业为代表的高科技领域掌握核心技术和自主创新的必要性和紧迫性，形成了高度共识，但也有一些急于求成而忽视市场规律的声音出现。当前，迫切需要明确政府力量在培育和扶持此类高新技术产业中的角色定位，摒弃大干快上、全面赶超的狂热思维，尊重市场规律和技术研发规律，通过产权、税收、金融、人才等制度改革，形成有利于技术研发和创新的社会氛围，构建容忍失败、鼓励竞争、市场导向的创新生态系统。

受一些事件影响，社会舆论对于掌握高新技术产业核心技术的呼声十分强烈，形成了推进我国自主技术创新的强大舆论场。笔者认为，在这场事关我国今后核心技术命运的大讨论中，应当重视过去我们在发展相关产业上的经验教训，对于高度全球化、市场化、系统化、知识产权壁垒森严的产业领域的技术突破难度，要有清醒的认识，明确政府力量在培育和扶持相关产业上的功能和角色定位，少走弯路。

不可否认，“两弹一星”精神是民族自强自立的典范，是我们永远的精神源泉。但也要看到，今天要在高新技术产业上寻求突破，在高扬自强自立精神的同时，还需要考虑到整个产业生态。以集成电路为例，这是一个高度市场化、全球化的产业链，在这一产业链条上，一些处于领先水平的国家和企业，已经形成了从硬件到软件、从上游到下游的完整产业生态。对于这一领域的新进入者而言，其所面临的不仅仅是高昂的投资和大量的知识产权壁垒，还面临市场认同、系统兼容等一系列问题。解决这些问题，不能仅靠满腔热情，更需要认真评估产业突破的难度，踏实寻找政府与市场之间的契合点，撬动业界和社会资本的积极性。

那种简单认为“国家拿几千亿就能砸出来”的想法是不可取的。从光伏、新能源汽车等行业的经验教训来看，过度强调政府资金投入，会引致诸多问题。一方面，政府资金有考核压力，容忍失败的程度很低，而这些高新技术行业在起步阶段时，恰恰需要频繁试错。另一方面，还可能发生骗取政府补贴、学术造假等道德风险事件。

实现我国在高新技术领域的核心技术突破，当然需要发挥政府力量，关键在于以何种形式发挥政府力量。笔者认为，政府力量要放在创造一个社会资本和人才积极参与、容许失败、鼓励创新的生态系统上。

首先，需要在财税、金融、政府采购等方面对相关企业进行支持。可以考虑进一步减免高投入、高风险、低收益、投资周期超长行业初创企业的税收负担，充分发挥资本市场的作用，为这些企业提供融资支持。在企业产品和服务的销售使用上，不妨通过政府采购进行扶持，慢慢培育起这些产品使用的场景和生态系统。

其次，要引导更多社会资源投入其中。实现高技术产业发展，光有热情是不够的。这些行业国际竞争激烈，企业初期盈利困难，相较动辄“烧钱”几百亿的互联网行业，这些高技术企业难以得到风投青睐。当前，我们需要把更多的社会资源引导到基础科学、基础技术研究上，为企业提供试错空间，在人才培养、知识产权保护、激励机制上进一步完善，鼓励人才投身于事关中国核心竞争力的事业中。

说到底，在这些高度市场化的产业发展中，政府力量应当起到“四两拨千斤”的作用，应当担负起在全社会范围内构建鼓励创新、支持创新、容忍失败的生态系统的作用。政府资金、政策作用发挥得好不好，关键要看能否撬动市场、调动各类要素，要看能否让真正担负起技术突破的企业和个人发挥出作用。只要我们能够把固有的制度优势和新兴的市场因素结合起来，就能够在创造核心技术的征途上取得突破性进展。