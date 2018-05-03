阿里全资收购先声互联 中科院声学专家付强带队加盟

付强

新浪科技讯 5月3日上午消息，阿里巴巴宣布全资收购北京先声互联科技有限公司（以下简称先声互联），先声互联创始人、中科院声学所前研究员付强，入职阿里达摩院机器智能技术实验室，负责语音交互前端处理技术和方案的研发。但其未透露收购金额。

阿里巴巴方面称，和付强一同入职的，包括先声互联创始团队的多名资深专家，他们多为付强在中科院的原班人马，有一位来自著名的杜比实验室。

据悉，先声互联是国内最早从事语音增强、远讲语音交互接口技术的团队，曾为阿里、百度、小米等多家公司提供远讲语音交互软硬件的解决方案。创始人付强拥有二十余年语音信号处理研发经历，在美国OGI等语音研究机构从事过博士后工作，曾牵头完成了国家自然科技基金国家、省部委几十项科研课题，在包括IEEE Trans.在内的国际权威学术刊物上发表论文近百篇，发明专利近二十项，多项成果被相关部委列装。

阿里巴巴方面称，付强加盟后将整合资源，推动语音识别技术的场景落地，形成软硬结合、端云一体的商用方案。他还将筹建两个实体声学实验室。

去年10月，阿里宣布成立以“达摩院”为名的全球研究院，目前已在全球多点设立科研机构，立足基础科学、颠覆性技术和应用技术研究。今年4月20日，阿里全资收购大陆唯一的自主嵌入式CPU IP Core公司中天微，很多技术也是面向IoT领域。

“阿里IoT战略必须要做资源可控、技术可控、拥有核心竞争力的事情”，阿里巴巴CTO张建锋说，这是达摩院组建以来最重要的研究突破方向之一。（韩大鹏）