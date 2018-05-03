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Switch手柄信号缺陷曝光 任天堂承认新版机型将解决

Switch手柄信号缺陷曝光 任天堂承认新版机型将解决
2018年05月03日 10:13 TechWeb
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　　【TechWeb报道】5月3日消息，任天堂的最新主机Switch已经发售了一年多，在此期间网络上曾曝光过大大小小问题，近日任天堂官方终于对Switch的左手柄的信号阻断问题进行了回应，并提出了相关的补救措施与解决方案。

　　早在去年任天堂的美国官方就对此问题发表了公告，其中提到Switch左手柄信号问题是因为量产引起的，因此可能会有不少玩家出现左侧手柄信号阻断的问题。不过这个信号问题并非设计上的缺陷，而是在生产过程中出现的意外，因此遇到问题的玩家可以进行维修来解决。

　　不过近日有媒体发现美国任天堂向联邦通信委员会递交了一份申请，在申请中任天堂承认了手柄信号问题是设计上的失误导致的，因此无法通过软件更新来进行修复，不过遇到问题的玩家可以联系官方客服对手柄进行免费维修，未来新推出的机型将会对这个问题进行修复，不过文件中官方并没有提及新的手柄和机型的发售日期。

　　全球地区都有遇到手柄信号问题的玩家，国内在网上还有加装天线的教程，真是难为了Switch的玩家们，目前新版的机型尚未公布，遇到问题的玩家们只能找游戏店进行维修了。（潘达）

任天堂机型缺陷
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