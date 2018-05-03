特斯拉汽车公布第一季度财报：净亏同比扩大

新浪科技讯 北京时间5月3日早间消息，特斯拉汽车今天公布了2018财年第一季度财报。报告显示，特斯拉汽车第一季度总营收为34.09亿美元，高于去年同期的26.96亿美元；净亏损为7.85亿美元，与去年同期的净亏损3.97亿美元相比有所扩大；归属于普通股股东的净亏损为7.10亿美元，与去年同期的净亏损3.30亿美元相比有所扩大。特斯拉第一季度营收和调整后每股亏损的表现均好于华尔街分析师预期，推动其盘后股价最初小幅上涨，但随后转为下跌，跌幅为不到1%。

第一季度业绩：

在截至3月31日的这一财季，特斯拉汽车的净亏损为7.85亿美元，与去年同期的净亏损3.97亿美元相比有所扩大。特斯拉第一季度归属于普通股股东的净亏损为7.10亿美元，每股亏损为4.19美元，这一业绩不及去年同期。2017财年第一季度，特斯拉汽车归属于普通股股东的净亏损为3.30亿美元，每股亏损为2.04美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），特斯拉第一季度归属于普通股股东的调整后净亏损为5.68亿美元，调整后每股亏损为3.35美元，这一表现优于分析师此前预期。财经信息供应商FactSet调查显示，分析师平均预期特斯拉第一季度调整后每股亏损为3.54美元。

特斯拉汽车第一季度总营收为34.09亿美元，高于去年同期的26.96亿美元，超出分析师此前预期。FactSet调查显示，分析师平均预期特斯拉第一季度营收为32.8亿美元。

特斯拉汽车第一季度来自于汽车相关业务的总营收为27.35亿美元，比去年同期的22.90亿美元增长19%，比上一季度的27.02亿美元增长1%。其中，来自于汽车销售业务的营收为25.62亿美元，高于去年同期的20.35亿美元；来自于汽车租赁业务的营收为1.73亿美元，低于去年同期的2.55亿美元。特斯拉汽车第一季度来自于发电和储能业务的营收为4.10亿美元，比去年同期的2.14亿美元增长92%，比上一季度的2.98亿美元增长38%。特斯拉汽车第一季度来自于服务及其他业务的营收为2.63亿美元，高于去年同期的1.93亿美元，但低于上一季度的2.88亿美元。

特斯拉汽车第一季度毛利润为4.57亿美元，低于去年同期的6.68亿美元；运营亏损为5.97亿美元，相比之下去年同期的运营亏损为2.58亿美元。

特斯拉汽车第一季度汽车相关业务的总毛利率为19.7%，与去年同期的27.4%相比下降766个基点，与上一季度的18.9%相比上升81个基点；不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出和ZEV信贷），特斯拉汽车第一季度汽车业务的调整后总毛利率为18.8%，与去年同期的27.8%相比下降904个基点，与上一季度的13.8%相比上升498个基点。特斯拉汽车第一季度发电及储能业务的总毛利率为8.5%，与去年同期的29.1%相比下降2061个基点，与上一季度的5.5%相比上升298个基点。

特斯拉汽车第一季度总营收成本为29.52亿美元，高于去年同期的20.28亿美元。其中：

- 汽车销售业务的营收成本为20.91亿美元，高于去年同期的14.97亿美元；

- 汽车租赁业务的营收成本为1.04亿美元，低于去年同期的1.66亿美元；

- 汽车业务的整体运营成本为21.96亿美元，高于去年同期的16.63亿美元。

- 特斯拉汽车第四季度发电和储能业务的营收成本为3.75亿美元，高于去年同期的1.52亿美元；

- 服务及其他业务的营收成本为3.81亿美元，高于去年同期的2.14亿美元。

特斯拉汽车第一季度总运营支出为10.54亿美元，高于去年同期的9.25亿美元。其中，研发支出为3.67亿美元，高于去年同期的3.22亿美元；销售、总务和行政支出为6.86亿美元，高于去年同期的6.03亿美元。

特斯拉汽车第一季度用于业务运营活动的现金为3.98亿美元，相比之下去年同期为6980万美元。特斯拉汽车第一季度资本支出为6.56亿美元，高于去年同期的5.53亿美元。截至第一季度末为止，特斯拉的现金余额为27亿美元。截至第一季度末为止，特斯拉持有的现金和现金等价物以及限制性现金总量为32.20亿美元，相比之下截至2017财年第一季度末为44.26亿美元，截至2018财年第四季度末为39.65亿美元。

特斯拉汽车在财报中称，Model 3车型的产量在4月达到了每周2270辆，周产量连续第三个星期达2000辆以上。

前景展望：

特斯拉汽车称，在第二季度中，公司预计将暂停生产约10天，其中包括已在4月份暂停生产的天数，目的是解决各种产品的生产瓶颈问题，并将产量提高至新的水平。特斯拉汽车的目标是，在大约两个月内将Model 3车型的产量提高至每周约5000辆。

特斯拉汽车表示，该公司正处于对Model S和Model X车型的季度生产模式作出改变的进程中，目的是在第二季度中确保更加线性流动的出货。

另外，特斯拉汽车还称其对Model 3车型的25%长期毛利率目标并未改变；但从中期来看，预计毛利率将略微低于这个目标。

特斯拉汽车表示，随着“超级工厂”中Powerwall和Powerpack产品的产能增长，发电和储能业务营收应可在今年全年继续大幅增长。

就目前而言，特斯拉汽车预计2018年资本支出总额将略低于30亿美元，低于2017年的34亿美元。

股价变动：

当日，特斯拉汽车股价在纳斯达克常规交易中上涨1.23美元，报收于301.15美元，涨幅为0.41%。在随后截至美国东部时间17：52（北京时间3日5：52）的盘后交易中，特斯拉汽车股价下跌2.26美元，至298.89美元，跌幅为0.75%。过去52周，特斯拉汽车的最高价为389.61美元，最低价为244.59美元。（唐风）