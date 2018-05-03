苹果二季度销售反弹 中国收入大增20%

钱童心

苹果5月2日凌晨公布财报，在截至3月底的财年第二季度，苹果总共销售了5220万部iPhone手机，同比增长3%。

苹果二季度iPhone重回增长打消了iPhone需求不振的担忧，芯片公司盘后股价纷纷上扬。苹果股价盘后也大涨5%。今年以来，苹果股价已经抹去了全部涨幅。

财报显示，苹果收入增长至611亿美元，同比增长16%；净利润138.2亿美元，同比增长25%；每股盈利2.73美元，均高于分析师预期。最亮眼的是苹果服务业务收入超过90亿美元，增长31%。

受到iPhoneX的售价提振，最新季度苹果iPhone的平均售价上涨至728美元，同比大增11%。苹果还上调了对下一个季度的财报预期至515亿~535亿美元区间。

同时，苹果宣布了1000亿美元的股票回购计划，并宣布将海外1020亿美元利润为股东分红，这也是首次让市场看到特朗普新的税收计划为苹果公司股东带来的利益。过去十年，苹果累计产生海外利润2500亿美元。另一方面，苹果现金流滑落至2672亿美元，创下了去年6月以来的新低。

基金公司ExponentialETFs产品管理总监查尔斯·拉格斯（CharlesRagauss）对第一财经记者表示：“苹果的财报非常好，疲弱的销售数据被服务收入以及其他产品收入抵消了。”

iPhoneX的销量和中国市场的销量成为苹果财报最大的关注焦点。第二季度，苹果在大中华区的收入达到130亿美元，与欧洲市场收入持平，同比大增21%。库克透露，iPhoneX是苹果在中国市场最受欢迎的手机。

Canalys分析师贾沫对第一财经记者表示：“苹果在大中华区虽然营收大涨21%，但是难掩iPhone系列产品的疲软。其服务业务如AppStore，其他产品如苹果手表，EarPods均表现出了十分强劲的增长，同时也反映出了iPhone本身的增长乏力。”

贾沫指出，按照苹果财报数据，全球市场iPhone系列的均价从去年同季度的655美元提升到了796美元，实际iPhone系列在国内的出货量并未增加。进入2018年第二、第三季度，也是苹果产品周期较弱的两个季度，随着国内领先厂商如华为、OPPO、vivo和小米陆续推出旗舰机型，iPhone系列面临着相当严峻的挑战，在2018新iPhone到来之前，苹果急需通过发布新品，如价格更低的SE2，或降低渠道价格，来提振iPhone产品销量，以防止国内厂商蚕食其市场份额。

不过，中美贸易摩擦正在对苹果公司造成潜在的威胁。对此，库克表示，他并不过度担忧中美贸易摩擦对苹果公司造成的影响。

库克已经于4月25日与特朗普会面，讨论了贸易等问题。“中国和美国无可避免地拥有共同利益，和则双赢，斗则俱败。”库克说道，“历史告诉我们越是多元化越是开放的国家，就越是会成功。所以我很乐观。”

库克还表示，苹果公司在中国做了很多事情，包括鼓励了150万App开发者在iOS系统的苹果商城里开发应用程序。“我们在中国从制造生产到开发，已经成为这个市场重要的一部分。”库克表示。