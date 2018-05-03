争夺最高级赛道主动权：谁将引领智能化浪潮？

本报记者 王欣 北京报道

导读

智能汽车最高级赛道的争夺，是在国家层面。中国希望借助智能汽车这一轮的结构性机会，在未来的汽车产业、智能交通甚至智慧城市上，占据更多话语权。

“汽车进入了新动能时代。电动车改变了传统汽车的心脏，而智能网联又为传统汽车插上了一对翅膀。” 4月25日，中国国际贸易促进委员会汽车行业分会会长王侠在北京车展开幕当天的高峰论坛上表示。

在本届北京车展上，不少车企展出的汽车产品呈现出“智能化、网联化”特征。其中，上汽荣威发布RX8，互联网汽车进一步升级；上汽大通发布蜘蛛智行，北汽新能源推出整车人工智能系统“达尔文系统”、奇瑞发布智能化汽车瑞虎8，打响智能化战略落地第一枪。

当天，在中国一汽、东风汽车、上汽集团、长安汽车、吉利集团、江淮汽车、长城汽车、比亚迪、蔚来等企业展台参观时，工信部部长苗圩重点了解了企业在新能源汽车产品平台方面的开发进展，以及驾驶辅助功能及部分自动驾驶功能等新技术的应用情况。

苗圩鼓励汽车企业抓住当前新一轮科技革命和产业变革机遇，提高创新能力、加大研发力度、提升产品品质，为推动我国汽车产业实现高质量发展作出积极贡献。不过，在互联网时代，汽车行业怎样进一步转型，却是各大车企高层困惑的问题。

车联网再升级

在推出首款互联网汽车荣威RX5之后，上汽集团的“互联网汽车”一路突飞猛进，并形成了互联网汽车系列化产品阵营。

北京车展期间，上汽荣威RX系列“全领域大7座智联网豪华SUV”荣威RX8正式上市，共推出8款车型，售价16.88至25.18万元。

“车联网已经变成了全球的趋势，汽车产业发展进入了新的阶段，传统车企必须被唤醒。上汽在车联网领域的发展要归功于整个中国互联网的大发展，归功于上汽在整个互联网汽车的布局。”4月25日，上汽集团副总裁、上汽乘用车公司总经理、上汽技术中心主任王晓秋在接受21世纪经济报道记者采访时表示。

据悉，荣威RX8搭载领先同级两个时代的全新一代互联网汽车智能系统——基于AliOS的斑马智行解决方案，可实现沉浸式人工智能语音、个性化大数据主动导航、智能出行云娱乐陪伴、IoT手机远程车控等多项功能；通过独有的征服者智能越野辅助，用户还可实时了解路况信息。

“我们全新一代互联网汽车智能系统，是基于AliOS的斑马智行解决方案，是在对互联网汽车的前瞻性和重视的基础上诞生的。没有操作系统的汽车更多的是简单的、单向地运营，所以是否有操作系统是一个节点，决定了这辆车能否更智能化地迭代升级发展。”王晓秋告诉记者。

他认为，互联网汽车是互联网的成员，信息交互应是双向互动的，互联网汽车应该像智能手机一样具备互动性，而不是单一的输出。

不过，一个品牌最终成功与否，其中较为直观的衡量标准就是销量和价位。一直以来，荣威车型定的价位比肩合资车，做到价格处于中高端水平，同时还要保证销量、口碑。

“这是非常大的挑战。”上汽乘用车公司副总经理俞经民告诉记者，在今天激烈变化的汽车市场中，荣威挑战是巨大的，几乎每个季度都会推出一款车型，要么全新，要么改款。

在俞经民看来，“销量×价位”，就是荣威品牌的最终表现。“如今，摆在上汽面前的挑战是，消费升级时代，产品越来越多，用户口味越来越新，越来越高，如何和用户更好地沟通是一个问题。”

以荣威MARVEL X的发布为例，上汽荣威高层向外界介绍它是“全球第一款量产智能汽车”。这款车型“凝结了上汽在新能源技术、互联网科技、智能驾驶领域的最前沿技术”。

作为上汽集团“新四化”高端智能示范车型，荣威MARVEL X宣称成为全球第一款搭载AR增强现实技术、3.0版本互联网汽车斑马智行系统、全方位迎宾系统、无线智能给电系统以及AI PILOT辅助驾驶系统的纯电动智能量产车。

同时，荣威MARVEL X在设计理念上保留了概念车90%的设计，4秒破百，最大续航500公里，百公里耗电14.2千瓦，40分钟充电可达80%。在服务上将采取线上线下一体销售网络和全透明可视化服务流程。

“我们希望荣威MARVEL X能成为智能汽车的定义者。”王晓秋表示。

未来，荣威品牌还会不断地向电动化方向发展，并为电动车专门研发一个纯电架构。据悉，荣威MARVEL X将会在6月份启动预售，9月份交付用户。

汽车智能再进化

“由于互联网本身是不断发展的，这一特性决定了它不断迭代进步。而对汽车行业来说，互联网汽车的发展这一趋势同样不是谁能改变和决定的，是互联网的力量、用户的力量推动着我们前进，用户的需求改变了整个世界。”王晓秋说。

背靠上汽集团的技术储备，上汽集团全资子公司上汽大通也开始寻求新能源与智能化转变。

“在互联网时代，汽车行业怎么样进一步转型？上汽大通不断发展、转型和创新，做C2B大规模个性化智能定制模式，做数据化业务，我们的目标更加清晰，是‘智选，‘智联’、‘智行’。每家企业都面临了数字化转型，这为所有行业带来很大的发展机会。我们现在谈论汽车公司是科技公司，而这正是我们思考的事情。” 上汽集团股份有限公司副总裁蓝青松在接受21世纪经济报道记者采访时表示。

在本次车展上，上汽大通带来了一款仿生智联纯电SUV概念车Tarantula “狼蛛”，并以全新的Double E架构为基础，打造出“智选、智联、智行”的汽车生活闭环。

据了解，Double E电动智能平台将会在2020年首次应用，届时，上汽集团的高速智能驾驶、拥堵路况智能驾驶以及自主寻位泊车，这三项技术将在2020年率先应用于上汽大通中型乘用车平台。

“从迭代的速度来看，远远超过以往大规模的迭代。因为我们是第一时间和用户沟通，而且用户在互联网上，他们不满意的东西，我们都能够定性、定量、数字化去满足他们。蜘蛛智选大的迭代已经做了两次，小的迭代每周都在做。这个打法已经不是传统车企的打法，实际上是互联网的打法。用户的反馈马上就进入到重复设计阶段，甚至进入到了物流供应链。”蓝青松表示。

在谈及C2B大规模个性化智能定制模式时，蓝青松谈到了驱动模式的两大关键支撑点：一是技术，包括虚拟设计、验证、产品开发设计和制造；二是互联网技术人才和组织架构。据透露，目前上汽大通的软件工程师就有几百个，比一般软件公司都多。

此外，在2018北京车展高峰论坛上，北汽新能源发布了整车人工智能系统——“达尔文系统”（Darwin system），该系统具有解放人、愉悦人、自成长三大特点。同时，诞生于达尔文系统的人工智能轿车EU5正式开启预售，补贴后全国统一售价为12.99-16.19万元。

其中，达尔文系统通过“智能”解放人。通过和百度、博世、哈曼等国内外一流合作伙伴合作，已经实现了包括ADAS智能辅助驾驶系统、L3级自动驾驶、智能座舱监测、代客泊车等在内的智能驾驶功能，为用户带来解放双脚、双手、双眼的极致体验。此外，达尔文系统可以自学习，通过20万用户群体产生高价值数据基础。北汽新能源未来计划的车型，整车将搭载高达546个高性能芯片，以处理未来很可能越来越多的数据需求。

“北汽新能源一再强调达尔文计划是整车智能进化。北汽新能源从本届车展开始，进入技术的北汽新能源新时代。从形象上，整车人工智能的标签化会更加明显。在北汽新能源的技术领域，EMD3.0智能电驱技术最具领先性，无论是在集成度、安全级别还是能效、体积、轻量化上，都达到了国内一流水平。它给予我们发展人工智能最好的基础和土壤。” 北汽新能源副总经理、营销公司总经理李一秀表示。

奇瑞汽车也以“精彩无限AI已来”为主题，携旗下多款重磅车型亮相2018年北京国际车展，包括瑞虎家族新一代旗舰SUV瑞虎8和轿车艾瑞泽GX。其中，奇瑞汽车最新旗舰SUV瑞虎8正式上市，售价9.88万—14.28万元，以领先时代的智能互联科技展现了奇瑞智能化研发成果；而艾瑞泽GX定位更高，目标将瞄准A+级轿车市场的自主高端产品与合资主流产品。

奇瑞汽车股份有限公司总经理陈安宁表示，智能化时代只是刚才开始，未来会更加灿烂。“事实上，智能汽车最高级赛道的争夺，是在国家层面。中国希望借助智能汽车这一轮的结构性机会，在未来的汽车产业、智能交通甚至智慧城市上，占据更多话语权。”（编辑：周开平）