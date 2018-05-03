传统车企正面迎战特斯拉： 豪华电动车将集中量产

本报记者 王欣 北京报道

导读

包括保时捷、沃尔沃在内的传统车企，纷纷推出豪华电动车，其中不乏对标特斯拉的车型。

4月25日，北京车展展出174辆新能源汽车，其中多款和特斯拉竞争的传统车企新车型亮相。

在两年前的北京车展上，保时捷首款纯电动跑车Mission E项目揭开面纱，在今年北京车展上，保时捷推出了Mission E Cross Turismo；而脱胎于沃尔沃集团的Polestar，正式加入豪车电动化的“战壕”。

Polestar受人关注

4月25日，全新高性能电动车品牌Polestar携首款车型Polestar 1亮相北京车展，这是继2017年10月Polestar在上海举行全球媒体发布和近期在日内瓦车展欧洲首次发布后，再次来到中国，并向中国公众首次展出旗下第一款车型Polestar 1。

Polestar1是一款高性能插电式混合动力双门四座GT轿跑，得益于三块电池的配置及三台电机和一台辅助内燃机的强大动力组合，输出功率和输出扭矩分别高达600马力和1000牛米，最大电动续航里程为150公里 （NEDC），总电池容量达到34kWh。该车型将于2019年生产。

此外，Polestar运用了在以前的高性能公路汽车上配备Öhlins悬挂的经验，在Polestar 1上配备了先进的底盘，包括全新的Öhlins连续控制电子悬挂（CESi），让驾驶者能够在驾驶室内对悬挂设置做出调整。

Polestar 1基于沃尔沃的可扩展平台架构（SPA）打造，而于成都的全新Polestar生产中心于去年11月破土动工，到目前已完成屋顶结构，预计在2018年底完成相关模具安装并开始预生产测试。未来，该生产中心制造的 Polestar 1将供应全球用户。

“Polestar是从沃尔沃集团独立出来的一个新公司，有自己的品牌定位——纯粹、先进、高性能，同时独立运营，拥有很大的发展空间、潜力和自由度，不仅能够传承，还能大胆尝试。Polestar的产品开发制造，仍然基于沃尔沃强大的工业基础，这是得天独厚的资源。”Polestar 中国区总裁吴震皓表示。

而且，从沃尔沃集团的角度来看，他们希望Polestar能成为沃尔沃在电动汽车创新方面的先锋部队，带动电气化的创新速度，为市场带来新的技术和性能品质。

而从第二款车开始，Polestar 的所有未来车型都将是纯电动高性能汽车。Polestar 2是一款中级纯电动汽车，对标特斯拉Model 3，在2019年底开始生产。同时，它也将是沃尔沃汽车集团的首款纯电动车型，目前正处于工程开发阶段，产量将高于Polestar 1。Polestar 3目前处于最终设计阶段，是一款较大尺寸的纯电动SUV，它将成为电动高性能和驾驶操控性的最现代化的体现，产量和价格介于Polestar 1和Polestar 2之间。

由于对中国市场的看重，Polestar全球的生产制造中心设在成都，预计将于2018年中竣工，并开始模具安装及预生产测试，产品将出口到全球市场。

“我们看到中国市场在电动车发展方面的巨大潜力，Polestar有能力充分抓住这些机遇。我们有在中国深耕的决心，也对中国市场充满信心与期待。在这里我们已经占有一席之地；同时，对于能够提升高性能电动车的知名度及吸引力，我们也感到无比兴奋。”吴震皓说。

与传统销售渠道不同的是，Polestar采用融资租赁的方式，其拥车模式的核心是让客户每月支付订制租赁费。这种全包式、无预付款、固定的月付款模式，确保客户不需要担忧贬值、保险和维修的不便或成本。

这种订制租赁还包括取车和送车服务，Polestar会联系客户预约方便的车辆维护时间，还将包括一定天数的车辆租用以及一系列管家服务。

此外，Polestar还将建立新的零售和服务网络，即 Polestar Space （Polestar 体验空间）。作为生于互联网时代的新品牌，Polestar 将把整个零售流程互联网化，重新定义客户的生活方式和他们与汽车的互动方式。

电气化和内燃机并行

在2018北京车展上，保时捷携众多新车亮相，其中保时捷展出了接近量产的概念车——Mission E Cross Turismo。

“我们对电气化领域在战略上非常关注，投入也非常大。但电气化并不意味着保时捷内燃机时代的结束。我们第一步先看插电式混合动力，作为过渡式的解决方案，未来纯电动汽车将会成为非常重要的发展重点。这就是我们所说的三管齐下的战略，即未来十年，我们的产品组合将同时涵盖优化的燃油车、插电式混合动力车和纯电动跑车，每一款都将沿袭经典的保时捷风格。”4月26日，保时捷全球执行董事会成员冯佩德在接受21世纪经济报道记者采访时表示。

他告诉记者，未来五到十年，25%的保时捷车型将会是插电混合动力车型，再配合后续的纯电动车型，这两种车型将占到保时捷产品总体量的半壁江山，也就是50%。

“我们不希望再向市场推出同质化的电动化汽车，我们希望能把传承了70年的跑车DNA一直延续到纯电动汽车上。我们希望并有信心看到Mission E在明年能满足所有客户和保时捷车迷的期许，包括性能、操控性、动态性和他们情感上的需求。”冯佩德说。

对于中国日渐趋严的汽车法规，保时捷对满足“双积分”的考核持积极态度。“在工信部刚刚发布的《2017年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况》里，在油耗积分中保时捷位列第五，新能源积分位列第三，都是正积分。”一位保时捷高层告诉记者。（编辑：周开平）